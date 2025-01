Formel 1: Rennstall macht es offiziell! Neuer Fahrer bestätigt

Mächtig was los in der Formel 1! Obwohl das erste Rennen der Saison noch knapp zwei Monate weg ist, rappelt es derzeit fast täglich in der Rennserie. Jetzt sorgt Alpine für den nächsten Hammer.

Erst vor kurzem enthüllte der Rennstall als erstes Team der Formel 1 einen Teil der neuen Autogeneration für 2026 (hier mehr dazu lesen). Jetzt melden sich die Franzosen wieder zu Wort. Dieses Mal mit einer Fahrerverpflichtung.

Formel 1: Neues Gesicht bei Alpine

Die Fahrerpaarung bei Alpine steht schon seit Monaten fest. Nachdem sich Esteban Ocon selbst ins Aus geschossen hatte, verkündete der Rennstall Jack Doohan als kommenden Partner für Pierre Gasly. Der Australier galt seit Längerem als Kandidat für die Königsklasse.

An dieser Besetzung wird sich vorerst auch nichts verändern. Allerdings hat sich Alpine um einen weiteren Reservefahrer bemüht. Diesen hat man nun in Ryo Hirakawa gefunden. Der Japaner unterschreibt als Test- und Reservefahrer beim Formel-1-Rennstall.

Test-Training bereits festgelegt

Hirakawa hat bisher nur wenig F1-Erfahrung gesammelt. Hauptsächlich war der 30-Jährige bisher in der Langstrecken-Meisterschaft unterwegs, wo er 2022 im Hypercar die 24 Stunden von Le Mans gewinnen konnte.

In der kommenden Saison soll er Alpine vor allem mit Testfahrten in älteren Autos mit Daten versorgen, aber auch Simulator-Arbeit steht auf dem Plan. Allerdings wird er auch einmal im neuen Auto zu sehen sein. Wie Alpine verkündete, darf Hirakawa beim Großen Preis von Japan das erste freie Training bestreiten!

Formel 1: Was wird aus Colapinto?

Die Verpflichtung überrascht insofern, als dass zuletzt Gerüchte aufkamen, dass Alpine Franco Colapinto verpflichten wolle. Allerdings dürften sich Kirakawa und er (sollte er kommen) kaum in die Quere kommen. Denn Colapinto dürfte an den obligatorischen Rookie-Tests in Trainingssession ohnehin nicht mehr teilnehmen. Zudem eröffnen sich für Alpine so auch einige Marketing-Möglichkeiten.