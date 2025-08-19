Keine Hoffnung für Formel-1-Flop: Folgt der große Knall?

Die wohlverdiente Sommerpause steht in der Formel 1 für die Piloten und für die Teams an. Während sich die Fahrer etwas ausruhen können, arbeiten die Verantwortlichen der Rennställe weiter an Lösungen und Entwicklungen der Autos.

Bei einem Formel-1-Team wird aber auch eine Fahrer-Entscheidung erwartet: Alpine wird mit Franco Colapinto sicherlich nicht zufrieden sein. Der junge Argentinier wurde erst kurz nach dem Saisonstart geholt, konnte aber nicht überzeugen. Jetzt droht ihm das bittere Aus.

Formel 1: Flop droht das bittere Aus

Die Hoffnungen bei Alpine waren groß, dass Franco Colapinto genauso einschlagen könnte, wie er es im vergangenen Formel-1-Jahr schon für Williams gemacht hat. Kurz vor dem Saisonende durfte er noch einige Rennen für das Traditionsteam fahren. Dabei konnte er mit starken Leistungen für Aufsehen sorgen.

Einen Platz bei Williams bekam Colapinto allerdings nicht. Alle Sitze waren schon belegt – und das auch bei den anderen Rennställen der Königsklasse. Der Argentinier musste sich also gedulden, bis ein Fahrer enttäuscht und er ihn ersetzen kann. Das war nur wenige Wochen nach dem Saisonstart in diesem Jahr der Fall.

Alpine holte ihn für Jack Doohan, der ebenfalls nicht zu überzeugen wusste. Das französische Team hatte große Erwartungen an Colapinto, doch die konnte er bislang nicht erfüllen. Im Gegenteil sogar: Er ist der einzige Pilot ohne Punkte.

Sommerpause als optimaler Zeitpunkt?

Schon seit mehreren Wochen gibt es in der Formel 1 Gerüchte um eine Trennung. Der womöglich beste Zeitpunkt für Alpine wäre genau jetzt in der Sommerpause. Der neue Fahrer hätte dann auch einige Wochen Zeit, sich an das Auto zu gewöhnen, bevor das erste Rennen nach der Pause am 31. August in den Niederlanden stattfindet.

Falls Alpine allerdings entscheiden sollte, doch noch mit ihm weiterzumachen, wird es dann nach der Sommerpause wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Colapinto ausgetauscht wird. In der Vergangenheit haben viele Teams eher die rennfreie Zeit dafür genutzt, die Fahrer auszutauschen.

Als möglicher Ersatz wird aktuell Sergio Perez gehandelt. Der ehemalige Red-Bull-Fahrer ist seit dieser Saison ohne Team und könnte direkt übernehmen. Auch Valtteri Bottas, der bei Mercedes Ersatzfahrer ist, gehörte zu den Kandidaten. Doch der Finne wird Medienberichten zufolge bald bei Cadillac unterschreiben.