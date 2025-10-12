Irre Wende! Entscheidung um Formel-1-Fahrer wohl gefallen

In der Formel 1 ist es bei vielen anderen Mannschaftssportarten auch: Überzeugst du nicht, wird es wohl bittere Konsequenzen geben. So könnten Piloten beispielsweise ihren Platz im Team verlieren und durch einen anderen Fahrer ersetzt werden – sogar mitten in der Saison!

Das gab es bei Alpine in diesem Formel-1-Jahr schon. Franco Colapinto kam für Jack Doohan, der nicht zu überzeugen wusste. Aber auch um seinen Nachfolger gab es Wechselgerüchte. Bleibt Colapinto im Team oder nicht? Die Spekulationen nehmen kein Ende. Jetzt könnte es allerdings eine irre Wende um den Argentinier geben.

Formel 1: Irre Wende um Colapinto

Er ist der einzige Fahrer in der Formel 1 ohne Punkte: Franco Colapinto. Der Alpine-Pilot erlebt keine einfache Saison, nachdem er im vergangenen Jahr kurz vor dem Ende in einigen Rennen für Williams noch starke Leistungen zeigte. Doch beim französischen Rennstall geht überhaupt nichts.

Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche brodelt. Immer wieder gibt es Spekulationen um den argentinischen Fahrer: Alpine soll die Geduld verloren haben, Colapinto bekommt keine Chance mehr für 2026. So hieß es jedenfalls immer wieder in den Berichten.

Doch jetzt gibt es plötzlich die spektakuläre Wende um den jungen Piloten: Wie das Portal „Lastwordsonsports“ berichtet, haben sich die Alpine-Verantwortlichen dafür entschieden, mit Colapinto in das neue Jahr zu gehen.

Colapinto darf bei Alpine bleiben

In den vergangenen Wochen und Monaten zeigte sich Colapinto etwas stabiler, konnte sogar in den Qualifyings die zweite Session erreichen, schaffte es aber nie unter die besten zehn Formel-1-Fahrer. Diese Leistungssteigerung macht den Bossen beim französischen Rennstall Hoffnung, dass es mit ihm im kommenden Jahr viel besser laufen könnte.

Doch dann muss Colapinto liefern. Alpine-Boss Flavio Briatore wird auch nicht viel Geduld haben, wenn es in 2026 weiterhin so enttäuschend verläuft. In den restlichen Rennen in diesem Jahr muss der 22-Jährige nun weiter liefern, um alles endgültig klar zu machen. Die offizielle Verkündung dürfte dann auch sicherlich kommen, wenn Colapinto weitere gute Leistungen zeigt.