Nachfolger gefunden? Fahrer-Gerücht in der Formel 1 sorgt für Wirbel

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt – und das schon seit Monaten! Sobald ein Pilot nicht zu überzeugen weiß, gehen direkt die Spekulationen los. Bei einem Rennstall der Motorsport-Königsklasse ist das genauso.

Alpine ist derzeit nämlich mit Franco Colapinto nicht zufrieden. Der junge Argentinier hat zwar im vergangenen Formel-1-Jahr in einigen Rennen als Ersatzfahrer überzeugt, in dieser Saison läuft allerdings gar nichts zusammen. Deshalb sucht das französische Team schon nach einem Nachfolger – den scheint man auch schon gefunden zu haben.

Formel 1: Hat Alpine den Colapinto-Ersatz?

Dass Franco Colapinto auch in der kommenden Formel-1-Saison für Alpine an den Start gehen wird, ist eher zu bezweifeln. Mit schwachen Leistungen, vielen Fehlern und auch Unfällen machte er auf sich aufmerksam. Daher macht Alpine-Teamchef Flavio Briatore keine Anzeichen, dass es mit dem Argentinier weitergehen wird.

Stattdessen sucht man schon nach einem Ersatz. Das japanische Portal „Autosport Web“ berichtet, dass man einen Nachfolger gefunden habe. Dabei handelt es sich um den McLaren-Nachwuchspiloten Alexander Dunne. Aktuell fährt der 19-Jährige in der Formel 2 für das Team Rodin Motorsport und liegt in der Gesamtwertung auf Rang zwei.

Alpine soll auch schon einige Tests mit Dunne geplant haben, der dann mit alten Formel-1-Autos fahren soll. Bei solchen Tests setzte das französische Team bisher Paul Aron und Arjun Maini ein. Jetzt ist Dunne wohl an der Reihe.

McLaren wäre bereit, Dunne abzugeben

Und dem Bericht des Portals nach wäre McLaren sogar bereit, den jungen Piloten abzugeben. Allerdings käme für das Formel-1-Topteam nur eine Leihe für ein oder zwei Jahre infrage. Aktuell hat der Rennstall mit Oscar Piastri und Lando Norris zwei Fahrer, die langfristige Verträge haben.

Noch ist man sich bei Alpine allerdings nicht ganz sicher, weshalb keine schnelle Entscheidung erwartet wird. Gut möglich, dass es sich wohl noch einige Wochen und Monate ziehen wird, bis Flavio Briatore dann mitteilt, wer im kommenden Jahr an der Seite von Pierre Gasly fahren wird. Einige weitere Kandidaten gibt es nämlich auch noch. Einer soll Felipe Drugovich sein, der aktuell Ersatzfahrer bei Aston Martin ist.