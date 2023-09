Formel 1: Rennstall macht es offiziell – bitterer Rückschlag für Youngster

Langsam, aber sicher steht das Formel-1-Fahrerfeld für 2024 komplett. In den vergangenen Wochen haben fast alle Teams die Piloten für die kommende Saison verkündet. Nun war AlphaTauri an der Reihe.

Der Rennstall erklärte am Rande des Japan-GP, dass Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo die beiden Sitze im AlphaTauri fahren werden. Für einen Formel-1-Youngster ist das eine bittere Nachricht.

Formel 1: Rennstall macht es offiziell

Was gibt es für Yuki Tsunoda Schöneres, als bei seinem Heimrennen eine solche Nachricht zu verkünden? Der Japaner wird in Suzuka nicht nur von Platz neun an den Start gehen, sondern auch in der nächsten Formel-1-Saison weiterhin fahren – gemeinsam mit Daniel Ricciardo, wie AlphaTauri am Samstag (23. September) verkündete.

„Nächstes Jahr bleibt das technische Reglement weitgehend unverändert. Deshalb war es logisch, auch bei der Fahrerbesetzung auf Kontinuität zu setzen“, begründete Teamchef AlphaTauri-Teamchef Franz Tost die Entscheidung: „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Yuki in den letzten zweieinhalb Jahren in unserem Team gezeigt hat, und mit Daniels großer Erfahrung als Rennsieger werden wir 2024 eine der konkurrenzfähigsten Fahrerpaarungen in der Startaufstellung haben.“

Dass die beiden Piloten auch in der kommenden Rennsaison zusammen fahren werden, war schon vor einigen Tagen spekuliert worden. Für einen anderen Fahrer ist das allerdings ein bitterer Rückschlag.

Lawson nur Ersatzfahrer

Dabei geht es um Liam Lawson, der Daniel Ricciardo seit dem Zandvoort-GP in der Formel 1 vertreten hat. Der Neuseeländer, so verrät man im Rahmen der Fahrerbekanntgabe, wird 2024 die Rolle des Ersatzpiloten „für beide Red-Bull-Teams“ übernehmen, heißt es. Lawson werde im kommenden Jahr bei allen Rennen vor Ort sein, testen und im Simulator arbeiten.

„Liam hat sich in nur drei Rennen ins Rampenlicht der Formel 1 gefahren und ich bin sehr froh, dass wir ihn weiterhin auf seine Zukunft vorbereiten können“, sagte CEO Peter Bayer. Franz Tost, der zum Saisonende sein Amt als Teamchef der Scuderia AlphaTauri abgibt, fügte hinzu: „Liam, der in seinen bisherigen Rennen alle beeindruckt hat, wird dem Team in seiner Entwicklungsrolle als dritter Fahrer definitiv helfen, und ich bin sicher, dass er bald eine Zukunft in der Formel 1 haben wird.“

Beim Großen Preis von Singapur fuhr Lawson dank einer überragenden Leistung auf Platz neun vor und holte sich seine ersten beiden Punkte in der Motorsport-Königsklasse. Nach dem Japan-GP wird er dann auch wohl wieder seinen Sitz an Ricciardo abgeben, der nach seiner Verletzung wieder fit sein sollte.