Formel 1: Red Bull erwägt drastische Maßnahme – „Das ist etwas, das wir überdenken“

Noch vor Saisonstart gab es in der Formel 1 große Aufregung um Red Bulls Schwesterteam AlphaTauri. Ein Verkauf, von dem zwischenzeitlich sogar die Rede war, ist mittlerweile vom Tisch. Fest steht aber, dass sich beim Farm-Team von Red Bull etwas tun muss. Man plant eine Umstrukturierung.

Ausbleibende Synergien, fehlende Wirtschaftlichkeit und mangelhafte sportliche Ergebnisse – der Auftritt von AlphaTauri in der Formel 1 ist für Red Bull zurzeit alles andere als zufriedenstellend. Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko denkt deshalb offen über drastische Maßnahmen nach.

Formel 1: Änderungen bei AlphaTauri geplant

„AlphaTauri steht nicht zum Verkauf“, bekräftigte Marko gegenüber dem Portal „RacingNews365“, betonte aber: „Intern gab es allerdings einige Überlegungen. Was nicht zufriedenstellend ist, ist, dass AlphaTauri mehr kostet als Red Bull.“

Da mit Oliver Mintzlaff ein neuer Boss an der Spitze des Konzerns stehe, habe das Management alle Optionen in Erwägung gezogen – darunter auch einen Umzug des Teams von Italien nach England. Ein Verkauf steht aber nicht zur Debatte, denn Marko sagt: „Wir brauchen eine zweite Mannschaft, so einfach ist das.“

AlphaTauri bald Geschichte?

Was aktuell aber auf dem Prüfstand steht, ist die Marke „AlphaTauri“. Red Bull denkt öffentlich über ein Rebranding seines Schwesterteams nach. „Das Branding von AlphaTauri wurde etwas zurückgeschraubt, denn nur in wenigen Ländern, in denen wir Rennen fahren, wird AlphaTauri tatsächlich verkauft. Es sind nur etwa drei bis vier Länder“, so Marko.

Marko stellt klar: „Die Aufgabe ist einfach. Es muss mehr Geld reingeholt werden und die Ergebnisse müssen verbessert werden.“ Man überlege einen Titelsponsor mit an Bord zu holen. Bei Red Bull ist dies mit dem Software-Hersteller Oracle seit 2022 bereits geschehen.

In einem ersten Schritt hat AlphaTauri inzwischen einen Experten an Land gezogen, der sich um die Vermarktung des Teams kümmern soll (Hier mehr dazu!).