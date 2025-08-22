Formel-1-Star mit sattem Konter – diese Aussagen lassen keine Zweifel

Die Formel-1-WM 2026 ist aufgrund der vielen Neuerungen in aller Munde. Fernando Alonso widerspricht allerdings der oft gehörten Aussage, dass in der Formel 1 am Ende der Saison 2025 noch viel für 2026 gelernt werden könnte. Seiner Meinung nach sei dies Unsinn. „Vielleicht Boxenstopps, sonst nichts“, betont er.

Die großen Unterschiede zwischen den Fahrzeugen der beiden Saisons würden sinnvolles Lernen fast unmöglich machen. Stattdessen heißt es abwarten und auf die Geschwindigkeit des neuen Autos hoffen.

Formel 1: Herausforderungen für 2026

Alonso hat das Auto für 2026 im Simulator getestet, verzichtet jedoch bewusst auf ein vorschnelles Urteil. Er glaubt, die Ergebnisse im Simulator könnten von denen auf der Strecke stark abweichen. „Ich werde noch ein wenig warten“, erklärt Alonso. Weitere Simulatortests oder sogar reale Testfahrten könnten hilfreich sein, um ein genaueres Gefühl zu entwickeln.

Auch Charles Leclerc äußerte sich zurückhaltend. Nach ersten Simulator-Erfahrungen ist er „kein großer Fan“ der neuen Boliden. Alonso versteht diese Kritik. Weniger Leistung macht Fahrzeuge oft unattraktiv. Jedoch sieht er in der Formel 1 eine einfache Regel: Am Ende zählen allein Geschwindigkeit und Renn-Performance.

Alonso glänzt mit Erfahrung

Alonso, der 2026 in seine 23. Formel-1-Saison startet, bringt reichlich Erfahrung mit. Mit 415 Grand-Prix-Starts und 44 Jahren ist er der erfahrenste Fahrer im aktuellen Feld.

Für ihn bleibt entscheidend, wie schnell das neue Auto sein wird. „Wenn man nächstes Jahr schnell ist, werden wir die Autos lieben“, sagt der zweifache Weltmeister optimistisch. Bis dahin bleibt nur die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart in der Formel 1.

