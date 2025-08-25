Irres Formel-1-Gerücht! Vierfach-Champion als neuer Verstappen-Kollege?

Das wäre ein absoluter Paukenschlag! Nach einer enttäuschenden Saison in der Formel 1 will sich Red Bull für die kommende Saison besser aufstellen. Neben einer neuen WM-Chance für Max Verstappen will man dann auch wieder in der Teamwertung angreifen.

Dafür braucht es aber unbedingt einen starken zweiten Fahrer, nachdem zuletzt Sergio Perez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda an dieser Aufgabe scheiterten. Und plötzlich herrscht in der Formel 1 Aufregung! Sichert sich der Verstappen-Rennstall die Dienste von Alex Palou?

Vom IndyCar in die Formel 1?

Wer sich in der Welt des Motorsports nicht nur auf die Königsklasse fokussiert, der dürfte diesen Namen sicherlich schon gehört haben. Immerhin ist Palou das, was Verstappen in den vergangenen Jahren in der F1 war. Palou gewann 2021, 2023, 2024 und auch in diesem Jahr die IndyCar-Krone, zusätzlich sicherte er sich in diesem Jahr auch erstmals den Sieg beim prestigeträchtigen Indy500.

Jetzt könnte ihn sein Weg tatsächlich in die Formel 1 an die Seite von Max Verstappen führen. Wie das Portal „IndyStar“ erfahren haben will, soll es von Seiten Red Bulls Interesse an Palou geben. Das hätten Quellen, die direktes Wissen über die Gespräche haben, bestätigt.

Palou-Wende wegen Red Bull?

Der Name Palou ist auch in der Königsklasse nicht gänzlich neu. Schon öfter gab es Gerüchte, dass er nach seinem Erfolg im IndyCar in die Formel 1 wechseln könnte. Doch in diesem Jahr hatte er nach dem Sieg beim Indy500 eigentlich klargemacht, dass dieses Kapitel für ihn nicht mehr infrage käme (hier erfährst du alle Einzelheiten).

Das Interesse Red Bulls könnte nun zu einer Wende führen. Laut „IndyStar“ sei aber noch nicht klar, wie aussichtsreich das Vorhaben, Palou in die Formel 1 zu locken, wirklich ist. Gegenüber dem Portal hatte der IndyCar-Champ die Existenz solcher Gespräche zuletzt noch verneint.

Ein interessantes Detail lautet jedoch: In Palous Vertrag, der auch für 2026 noch gilt, soll es eine Ausstiegsklausel geben, die den Wechsel in die Formel 1 ermöglichen könnte. Red Bull müsste dafür zwar tief in die Tasche greifen – hätte dafür dann aber auch zwei viermalige Champions im Team!