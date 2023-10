Formel 1: Schlag ins Gesicht für Hamilton & Co – diese Ansage hat gesessen

Viele hatten eine einseitige Saison befürchtet. Doch wie krass die Dominanz von Max Verstappen in der Formel 1 2023 sein würde, hat wohl niemand erwartet. In einem haushoch überlegegen Red Bull düpierte er die Konkurrenz nach Belieben.

Und als wäre das für Lewis Hamilton, Charles Lecerc & Co. nicht schon schlimm genug, schickt ein Top-Funktionär des Weltmeister-Rennstalls nun auch noch eine schallende Ohrfeige hinterher. Adrian Newey, Designer-Legende und Technischer Direktor von Red Bull, lässt die Konkurrenz schäumen.

Formel 1: Newey lässt die Konkurrenz schäumen

Fünf Rennen sind noch zu fahren, doch die WM-Titel für Fahrer und Konstrukteure sind schon vergeben. In einer der einseitigsten Saisons aller Zeiten haben aller Fahrer nur die Rücklichter von Max Verstappen gesehen – bestenfalls. Bis auf Singapur hat Red Bull alle Rennen gewonnen, die meisten davon mit Leichtigkeit.

Und so ließ sich Top-Ingenieur Adrian Newey jetzt zu einer Aussage hinreißen, die die Konkurrenz um Hamilton, Russel, Leclerc, Sainz & Co regelrecht lächerlich macht. Live am Mikrofon von „Sky UK“ sagte er mit einem Grinsen: „Eins ist klar: Das war eine der einfachsten Saisons überhaupt. Selten war es so wenig stressig.“

Newey erlebte entspannte Saison

Aua, das dürfte bei der Konkurrenz gesessen haben. Mercedes, Ferrari, McLaren – alle mühten sich ab, um den Red Bull irgendwann mal ein Schnippchen zu schlagen. Vergebens. Jeden Sonntag hieß der Sieger wieder Max Verstappen, meist mit riesigem Vorsprung.

Klar ist deshalb auch: So schmerzhaft Neweys Worte sind, der beste Designer der Formel-1-Geschichte hat natürlich Recht. Red Bull musste sich nicht sonderlich anstrengen, um die beiden Weltmeister-Titel erneut nach Milton Keynes zu holen. Und, was der Spannung der Formel 1 nicht gerade zuträglich sein dürfte, sich frühzeitig voll auf das Auto für die nächste Saison konzentrieren.