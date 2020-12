Formel 1 in Abu Dhabi: Vettel schon im Nachteil? Neues Team muss Schock verkraften

Abu Dhabi. Die Formel 1 steuert auf das große Saisonfinale zu. In Abu Dhabi werden zum letzten Mal in diesem Jahr die Motoren aufheulen. Mittendrin: Der frischgebackene Formel-2-Meister Mick Schumacher.

Für sein zukünftiges Haas-Team soll er im Training seine ersten Runden in der Formel 1 absolvieren. Nicht das erste Mal. Läuft in den Vereinigten Arabischen Emirate alles glatt?

Formel 1 | Abu Dhabi-GP: Debüt von Mick Schumacher, Ferrari-Abschied von Vettel

Außerdem wird Sebastian Vettel nach sechs Jahren sein letztes Rennen für Ferrari in der Formel 1 bestreiten. Kann der viermalige Weltmeister einen letzten Erfolg in Rot feiern? Über die Geschehnisse rund um das letzte Rennwochenende halten wir dich auf dem Laufenden.

Dienstag, 15. Dezember, 07.11 Uhr: Heute wird in Abu Dhabi tatsächlich nochmal gefahren. Beim heutigen Testtag dürfen die YoungDriver der Formel 1 ran. Auch Mick Schumacher wird im Haas an den Start gehen, Auch dabei sein wird Fernando Alonso, der alles andere als ein junger und unerfahrener Fahrer ist. Er und Renault erhielten eine Ausnahmegenehmigung. Das sorgte bereits bei der Verkündung für ordentlich Krach >>>

Nach Rennende: Richtig bitter für das kommende Team von Sebastian Vettel. Durch den Verlust von Platz 3 in der Fahrerwertung gehen Racing Point/Aston Martin mehrere Millionen Euro Preisgeld flöten. Dieses hätte der Rennstall gut für Entwicklung und andere Kosten nutzen können. Wenn das Vettel zum Start nicht gleich mal einen Nachteil beschert.

55/55: Max Verstappen überquert als erster die Ziellinie, legt zum Saisonende einen Start-Ziel-Sieg hin. Hinter ihm landen mit Bottas und Hamilton die beiden Silberpfeile auf den Treppchen. Vierter wird Albon, Norris und Sainz landen auf 5 und 6 und bescheren McLaren dadurch Platz 3 in der Konstrukteurswertung.

43/55: Verstappen hat sich inzwischen einen Vorsprung von mehr als 8 Sekunden rausgefahren. Für ihn sieht es nach einem perfekten Rennwochenende mit Traum-Ausgang aus. Eine Vibration im Wagen lässt nun aber ein wenig Nervosität aufkommen.

38/55: Mittlerweile waren auch alle Fahrer mit Ausnahme von Daniel Ricciardo in der Box.

32/55: Nun liefern sich Gasly und Vettel ein Duell. Nachdem Vettel seinen Platz zunächst verteidigen kann, zieht Gasly doch noch vorbei. Nachdem er kurz vorher Lance Stroll abgekocht hat, ist es das zweite gewonnene Überholmanöver.

30/55: Lance Stroll greift Sebastian Vettel an. Es ist das Duell der kommenden Aston Martin Teamkollegen. Der deutsche verteidigt allerdings seinen 8. Platz

16/55: Sechs Runden fuhr das Safety Car vorneweg. Weil manche Teams ihre Fahrer in die Box riefen und andere eine andere Taktik hatten, ist das Feld jetzt mächtig durcheinandergewirbelt. Auf den Podiumsplätzen bleibt aber alles beim alten.

8/55: Das letzte Rennen von Sergio Perez im Racing Point endet tragisch. Wegen technischer Probleme stellt er sein Auto am Streckenrand ab. Sein Vater hat Tränen in den Augen, Sergio selbst winkt ab und flucht unter dem Helm. „I dont fucking believe it!“ Ein unwürdiges Ende.

2/55: Auf den ersten 8 Plätzen ist beim Start alles gleich geblieben. Die Gewinner des Starts finden sich am Ende des Tableaus: Kevin Magnussen macht in seinem letzten Formel-1-Rennen drei Plätze gut.

1/55: Auf gehts ins Rennen! Die roten Ampeln sind aus. Verstappen kann mit einem guten Start die Pole behaupten, Bottas und Hamilton bleiben dran.

13.40 Uhr: Eine halbe Stunde noch, dann startet das letzte Rennen der Saison. Max Verstappen hat in allen Trainings und dem Qualifying überzeugt und könnte Corona-Rückkehrer Lewis Hamilton heute gehörig in die Rekordweltmeister-Partysuppe spucken.

12.25 Uhr: Für Alexander Albon könnte es heute das vorerst letzte Rennen in der Formel 1 sein. Der Pilot konnte im Red Bull bislang nicht überzeugen, Teamchef Helmut Marko kündigte für die ersten Tage nach Saisonende eine Entscheidung über die Zukunft des britisch-thailändischen Rennfahrers an. Die Zeichen stehen auf Trennung, Sergio Perez wird als heißer Kandidat für das Albon-Cockpit gehandelt.

Sonntag, 8.25 Uhr: Raceday! Heute steigt das letzte Rennen einer turbulenten Saison. Zwei Deutsche dürfte das freuen. Mick Schumacher, weil es das letzte Mal ist, dass er zuschauen muss und Sebastian Vettel, weil es sein letztes Rennen in der derzeit hoffnungslos unterlegenen roten Gurke ist.

Nach dem Qualifying: Verstappen war in den drei Trainings-Sessions bereits sehr stark. Das Qualifying startete bescheiden, als Latifi ihn in der Boxengasse zu einem Bremsmanöver zwang, bei dem er sich einen Reifen kaputtbremste („So ein Idiot!“). Am Ende lief es in Q3 perfekt – und da zählt es.

Ende Qualifying: Überraschung in Abu Dhabi! Max Verstappen schlägt die Silberpfeile und holt sich im letzten Rennen der Saison doch noch seine erste Pole Position. Erstmals seit 2013 (Mark Webber im Red Bull) steht beim Start morgen kein Mercedes ganz vorne. Der Jubel beim österreichischen Team ist riesig. Oben siehst du die ganze Startaufstellung.

Start Q3: Die Boliden fahren aus der Box für Entscheidung um die vorderen Startplätze. Und zwar alle gleichzeitig. Da könnte sich der ein oder andere auf der Jagd nach der Bestzeit in die Quere kommen.

Ende Q2: Mit nur einer gewerteten Runde nach Ablauf der Zeit rettet sich Albon in Q3. Vettel erlebt das nächste Desaster, fliegt als 13. raus und darf wohl auch in seinem letzten Ferrari-Rennen um die goldene Ananas fahren. Ebenfalls ausgeschieden: Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, Ricciardo und Ocon.

Q2/noch 3 Minuten: Sergio Perez, der wie erwähnt wegen des Tauschs von mehr als drei Motorenteilen von ganz hinten starten muss, fährt in Q2 gar nicht raus. Die Silberpfeile sind weiter vorne, dahinter beide McLaren. Für Vettel wird es erneut eng, er ist aktuell auf den Kippel-Platz 10.

Q2 Start: Rein geht es in den zweiten Teil des Qualifyings. Wieder setzen sich die Silberpfeile direkt an die Spitze, Verstappen hat bislang noch nicht die verheißungsvollen Leistungen aus den Trainings-Sessions wiederholen können. Der Verbremser in der Boxengasse ist vielleicht einer der Gründe, denn der nun getauschte Reifen ließ wohl keine Bestzeiten mehr zu.

Q1 Ende: Das erste Drittel ist durch. Rückkehrer Hamilton legt in seiner letzten Runde die Bestzeit hin, setzt sich vor Teamkollege Bottas. Platz 3 – schau mal an – ist Charles Leclerc im Ferrari. Sebastian Vettel landet auf der 12 und in Q2, raus sind dagegen Räikkönen, Magnussen, Russell, Fittipaldi und Latifi.

Q1/14.05 Uhr: Und es geht direkt zur Sache. Max Verstappen bremst sich einen Reifen kaputt, weil Latifi im Williams in der Boxenausfahrt im Weg war. „Was für ein Idiot!“, brüllt der Niederländer mit der kurzen Zündschnur in den Funk.

14.00 Uhr: Das Qualifying zum Großen Preis von Abu Dhabi ist gestartet. Kevin Magnussen ist als erster auf er Strecke. Seine Performance ist aber reichlich egal, denn wegen eines Motorenwechsels muss er morgen sowieso von ganz hinten starten, ebenso wie Sakhir-GP-Sieger Sergio Perez.

13.01 Uhr: Sebastian Vettel droht ein unwürdiger Abschied von der Scuderia. Am Freitag gab Ferrari-Präsident Louis Camilleri seinen Rücktritt „aus persönlichen Gründen“ bekannt. Auch Teamchef Mattia Binotto ist nicht in Abu Dhabi, gab an, krankheitsbedingt nach hause gereist zu sein. Heißt: Kein Offizieller wird „Seb“ nach seinem letzten Rennen für Ferrari die Hand schütteln und Danke sagen.

Renninfo:

Freitag, 11. Dezember:

10 Uhr: 1. Freies Training

14 Uhr: 2. Freies Training

11 Uhr: 3. Freies Training

14 Uhr: Qualifying

14.10 Uhr: Rennstart

12.02 Uhr: Das 3. Freie Training ist durch. Die Bestzeit fuhr Max Verstappen, der schon in den ersten Trainings stark fuhr und Mercedes heute in die Suppe spucken könnte. Hinter dem Niederländer landeten in FP3 Teamkollege Albon und die beiden Renaults. Hamilton fuhr die sechstbeste Zeit, Sebastian Vettel ist 14..

Samstag, 9.05 Uhr: Heute geht es ins Qualifying. Ab 14 Uhr wird die Startaufstellung für morgen ausgefahren, zuvor gibt es aber noch das 3. Freie Training.

Charles Leclerc sorgt für einen emotionalen Moment. Foto: imago images / Poolfoto Motorsport

20.43 Uhr: Viel Lob heimste dagegen Mick Schumacher ein. Sein Teamchef Günther Steiner sprach nach den Einheiten davon, dass es fantastisch sei, ihn im Team dabei zu haben. Die neue Saison kann für Fahrer und Team nicht früh genug kommen.

18.54 Uhr: Mit den Trainings war Vettel hingegen nicht angetan. Er beklagte, dass er kein Gefühl für die Reifen bekommen habe. Vor der Scuderia liegt mal wieder viel Arbeit bis zum Rennen.

17.11 Uhr: Überraschend waren auf dem Asphalt heute nicht nur einige der Autos, sondern auch das Helm-Design von Charles Leclerc. Der Teamkollege von Vettel ist nämlich das ganze Wochenende mit einem besonderen Helm unterwegs. Auf diesem ist der Spruch „Danke Seb“ zu lesen sowie gemeinsame Bilder der beiden in Leclercs Startnummer 16 zu sehen. Eine schöne Geste des Monegassen zum Ferrari-Abschied des Deutschen.

New helmet for the last race of the season.

Danke Seb ! Let’s make this last race a good one 🔥 pic.twitter.com/kaiubOlmgn — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 11, 2020

2. Freies Training: In der zweiten Session hieß es für Schumacher dann wieder zugucken. Dafür durfte Kevin Magnussen wieder in den Haas steigen und lieferte die 16. schnellste Runde. Vorne setzt sich der zuletzt stark angezählte Valtteri Bottas gegen Weltmeister und Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Sebastian Vettel landet dagegen nur einen Platz vor Magnussen. Ein letztes Ferrari-Erfolgerlebnis liegt in ganz weiter Ferne.

1. Freies Training: Mick Schumacher liefert ein solides, aber unspektakuläres Debüt ab. Sein 18. Rang in der Auftakteinheit in Abu Dhabi war dabei gar nicht mal bedeutsam für den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. „Es war wichtig, die ersten Eindrücke zu bekommen. Eineinhalb Stunden hört sich lang an, sie sind aber schnell vorbeigegangen. Ein Zeichen, dass ich viel Spaß hatte“, sagte der 21-Jährige und ordnete das Geschehene sogleich ein: „Ein langjähriger Traum ist in Erfüllung gegangen, aber es ist auch eine Aufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich gut genug vorbereitet habe.“

9.25 Uhr: Zurück ins Cockpit kehrt heute der designierte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Nach überstandener Corona-Infektion darf der Brite wieder fahren, Landsmann George Russell, der ihn im jüngsten Rennen vertrat, kehrt in seinen Williams zurück.

8.55 Uhr: In einer Stunde geht es los, für Mick Schumacher stehen die ersten Runden im Haas-Boliden an. Gleichzeitig startet Sebastian Vettel in das letzte Wochenende seines fünfjährigen Scuderia-Kapitels. Beide Seiten dürften erleichtert sein, wenn das Buch anschließend geschlossen werden kann.

7.39 Uhr: Schock bei Mick Schumachers Haas-Team! Während die Zukunft von Schumacher geklärt ist, steckt sein zukünftiger Teamkollege in einer Menge Ärger. Warum Nikita Masepin sogar der Rauswurf droht, liest du hier >>>

Freitag, 7.02 Uhr: Heute ist der große Tag für Mick Schumacher. Nachdem seine erste Runde in der Formel 1 am Nürburgring noch witterungsbedingt ins Wasser fiel, soll heute das große Debüt des Legenden-Sohns steigen. In Abu Dhabi dürfte ihm der Regen dabei nicht in die Quere kommen.

22.56 Uhr: Auch für Weltmeister Mercedes gibt es gute Neuigkeiten. Teamchef Toto Wolff hat angekündigt, auch im kommenden Jahr seine Position zu behalten. Sein ursprünglicher Vertrag wäre in wenigen Wochen ausgelaufen.

18.55 Uhr: Sebastian Vettel hingegen geht in sein letztes Rennwochenende für Ferrari. Damit endet für den Heppenheimer eine Schreckenssaison, in der so ziemlich alles schief und gegen ihn lief. Gibt es ein versöhnliches Ende?

16.34 Uhr: Bereits beim Rennen am Nürburgring hätte Schumacher im Alfa Romeo seine ersten Runden drehen sollen. Doch wegen widriger Wetterbedingungen fiel der erste Trainingstag und damit auch sein Debüt aus.

15.11 Uhr: Angefangen am morgigen Freitag beim 1. Freien Training. Dann wird nämlich Mick Schumacher in den Haas steigen und erstmals Formel 1 Luft schnuppern. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Donnerstag, 10. Dezember, 14.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Formel 1 Rennen in diesem Jahr. Dieses findet seit einigen Jahren nun schon in Abu Dhabi statt. In den kommenden Tagen wird es einige Besonderheiten geben.