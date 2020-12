Formel 1 | Abu Dhabi-GP: Mick Schumacher gibt Debüt im Training – geht dieses Mal alles gut?

Formel 1: Mick Schumacher in seiner neuen Rennmontur.

Die Formel 1 steuert auf das große Saisonfinale zu. In Abu Dhabi werden zum letzten Mal in diesem Jahr die Motoren aufheulen. Mittendrin: Der frischgebackene Formel-2-Meister Mick Schumacher.

Für sein zukünftiges Haas-Team soll er im Training seine ersten Runden in der Formel 1 absolvieren. Nicht das erste Mal. Läuft in den Vereinigten Arabischen Emirate alles glatt?

Formel 1 | Abu Dhabi-GP: Schumacher-Debüt und Vettels Ferrari-Ende

Außerdem wird Sebastian Vettel nach sechs Jahren sein letztes Rennen für Ferrari in der Formel 1 bestreiten. Kann der viermalige Weltmeister einen letzten Erfolg in Rot feiern? Über die Geschehnisse rund um das letzte Rennwochenende halten wir dich auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------

Renninfo:

Freitag, 11. Dezember:

10 Uhr: 1. Freies Training

14 Uhr: 2. Freies Training

10 Uhr: 1. Freies Training 14 Uhr: 2. Freies Training Samstag, 12. Dezember:

11 Uhr: 3. Freies Training

14 Uhr: Qualifying

11 Uhr: 3. Freies Training 14 Uhr: Qualifying Sonntag, 13. Dezember:

14.10 Uhr: Rennstart

-----------

18.55 Uhr: Sebastian Vettel hingegen geht in sein letztes Rennwochenende für Ferrari. Damit endet für den Heppenheimer eine Schreckenssaison, in der so ziemlich alles schief und gegen ihn lief. Gibt es ein versöhnliches Ende?

18.02 Uhr: Während die Zukunft von Schumacher geklärt ist, steckt sein zukünftiger Teamkollege in einer Menge Ärger. Warum Nikita Masepin der Rauswurf droht, liest du hier >>>

16.34 Uhr: Bereits beim Rennen am Nürburgring hätte Schumacher im Alfa Romeo seine ersten Runden drehen sollen. Doch wegen widriger Wetterbedingungen fiel der erste Trainingstag und damit auch sein Debüt aus.

-----------

Weitere Formel-1-News:

Sebastian Vettel: Plötzliche Wende! Ferrari-Boss überrascht mit DIESER Aussage

Formel 1: Vettel mit deutlicher Kritik an Ferrari – „Braucht eine Generalüberholung“

Mick Schumacher benutzte jahrelang einen anderen Namen - aus einem simplen Grund

-----------

15.11 Uhr: Angefangen am morgigen Freitag beim 1. Freien Training. Dann wird nämlich Mick Schumacher in den Haas steigen und erstmals Formel 1 Luft schnuppern. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Donnerstag, 10. Dezember, 14.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Formel 1 Rennen in diesem Jahr. Dieses findet seit einigen Jahren nun schon in Abu Dhabi statt. In den kommenden Tagen wird es einige Besonderheiten geben.