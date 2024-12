Formel 1: Rausschmiss und Breitseite – Fahrer kassiert schallende Ohrfeige

Ein letztes Mal steigen die Fahrer der Formel 1 in Abu Dhabi in ihre Rennwagen. Alle, außer Esteban Ocon. Nach einigen dürftigen Auftritten schmiss Alpine den Franzosen eiskalt aus dem Auto. Ein unwürdiger Abschied vor seinem Wechsel zu Haas.

Nach dem Rausschmiss folgte nun auch noch eine heftige Breitseite vom Boss. Alpines Chef-Berater Flavio Briatore teilte vor dem Saisonfinale der Formel 1 heftig gegen seinen Noch-Fahrer aus.

Formel 1: Briatore schießt gegen Ocon

Knall-Aus statt Abschiedstour – Esteban Ocon dürfte sich das Ende seiner fünfjährigen Zeit bei Alpine ganz anders vorgestellt haben. Wenn die Fahrer am 8. Dezember ein letztes Mal um Punkte kämpfen, muss der Franzose aus dem Paddock zuschauen. Schon vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi schmiss sein Team ihn aus dem Cockpit, ersetzte ihn durch Jack Doohan, der den Platz ab 2025 einnehmen wird.

Ocon wird dann zu Haas wechseln. Und ebendieser Wechsel scheint ein Hauptgrund für die drastische Entscheidung des Rennstalls gewesen zu sein. Am Sky-Mikrofon schoss Alpines Chef-Berater Flavio Briatore heftig gegen den geschassten Fahrer. Nach den Gründen für das Aus gefragt, sagte er: „In den letzten Rennen hat man gemerkt, dass er im Kopf schon bei Haas ist. Das ist wie mit einer neuen Ehefrau: Dann soll man direkt zu ihr gehen und nicht an der alten hängen. Wir brauchen Leute, die top motiviert sind.“

Aua, das dürfte gesessen haben. Mit dem Wechsel der Ehefrauen kennt sich Briatore aus – und auch mit Wechsel von Fahrern. Doch die Statistiken sprachen in den vergangenen Wochen wahrlich nicht für Esteban Ocon. Raus in Katar, nur Platz 14 im Sprint dort, Vorletzter in Las Vegas – nach dem Sensations-Podest in Sao Paulo lief für den 28-Jährigen in der Formel 1 nichts mehr zusammen.