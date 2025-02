Formel 1 lässt die Bombe platzen – großer Jubel bei allen Fans

Es geht wieder los! Mit dem neuen, großen Launch-Event endet die Winterpause der Formel 1 und die neue Saison wird offiziell eingeläutet. Dann geht es Schlag auf Schlag. Auto-Präsentationen, Wintertests und Saisonauftakt in Melbourne geben sich die Klinke in die Hand.

Gespannt warten viele Fans schon auf den Startschuss mit dem Mega-Event am 18. Februar in London. Nun verkündet die Formel 1 eine frohe Botschaft: „F1 75 Live“ wird frei und kostenlos empfangbar für jeden übertragen.

Formel 1: Hammer vor Launch-Event

Der erste Blick auf die Autos der neuen Saison ist für viele Motorsport-Begeisterte hochspannend. Das will sich die Königsklasse zunutze machen. Im Rahmen einer gigantischen Show in Londons „The o2“ werden 2025 erstmals alle zehn Teams ihre neuen Rennwagen gleichzeitig enthüllen. Und auch wenn es bei der Premiere „nur“ um die neuen Lackierungen geht, war der Hype um das Event riesig.

Innerhalb von Minuten waren alle 15.000 Tickets für „F1 75 Live“ ausverkauft (hier mehr). Doch auch wer leer ausging, muss auf die Show am 18. Februar nicht verzichten. Was die Rennserie bereits durchblicken ließ, ist jetzt offiziell: Es wird eine kostenlose Übertragung für alle geben.

Formel 1 überträgt „F1 75 live“ kostenlos

Bislang hatte Pay-TV-Anbieter Sky die Exklusivrechte. Nun verkündet die Formel 1, dass die Präsentation auch frei empfangbar auf Youtube sowie alle ihren Social-Media-Kanälen gezeigt wird.

Neben dem ersten Blick auf die Lackierungen der Autos in der Saison 2025 wird es auch zahlreiche Interviews mit Fahrern und Teamchefs der zehn Rennställe geben. Ein Blick in die Mega-Show zum Start in die 75. Saison der Formel 1 dürfte sich also lohnen, auch wenn die Teams das eigentliche Auto anschließend doch wieder einzeln launchen.