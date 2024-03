Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Verstappen, Hamilton und Co. schauen genau hin

Zwar steht für alle Formel-1-Piloten derzeit zunächst einmal die aktuelle Saison im Fokus – doch hier und da gibt es bereits gespannte Blicke auf das Jahr 2026. Denn unter dem neuen Reglement gibt es viele Änderungen. Eine Entscheidung ist nun offiziell schon mal gefallen.

Ab 2026 werden Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. in der Formel 1 weiter auf den 18-Zoll-Reifen fahren. Eine Umstellung auf 16 Zoll wurde zuvor abgelehnt.

Formel 1: Pirelli macht es offiziell

2022 ist die Formel 1 von 13 auf 18 Zoll umgestiegen und folgte damit dem Trend der gesamten Automobilindustrie. Eine Änderung auf 16 Zoll lehnte Pirelli allerdings ab. Für den Reifenhersteller würde zum einen der Produktionsprozess große Veränderungen mit sich bringen. Aber auch die Teams hätten dann zusätzliche Schwierigkeiten für die neuen 2026er-Autos bekommen.

Die Rennställe und die FIA haben das neue Reglement für 2026 in einer Sitzung der technischen Beratungsgruppe diskutiert. Zwar ist das Ergebnis noch nicht offiziell verkündet worden – aber Pirelli-Manager Mario Isola ließ bereits durchsickern, dass man weiterhin auf 18-Zoll-Felgen fahren werde. Dabei wird es aber andere Reifengrößen und Formen geben.

„Wir sind nahe an der endgültigen Version der Größen“, so Isola gegenüber Motorsport.com. „Wenn man ein Rad entwirft, muss man natürlich das gesamte Paket berücksichtigen, also Bremsen, Rad, Aufhängung und Reifen, und ich denke, dass wir nahe an den endgültigen Größen sind.“

Verstappen und Co. schauen genau hin

Laut Isola müsse etwas geändert werden, weil das neue Formel-1-Auto anders sei „und wir auf jeden Fall einen kleineren Reifen entwickeln müssen. Die Diskussion geht zwischen 16 und 18 Zoll. Wir bleiben lieber bei 18 Zoll. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, bei 18 Zoll zu bleiben, mit kleineren Reifen, aber immer noch der gleichen Felge“, erklärt der Pirelli-Manager.

Zwar würde ein Wechsel auf 16-Zoll-Felgen das Gewicht etwas verringern, dennoch wirkt sich alles „auf das gesamte Paket aus, einschließlich der Räder. Der Unterschied zwischen 16 und 18 Zoll und einem schmalen 18 Zoll ist nicht groß.“

Für Max Verstappen und die restlichen Piloten sind die News schon mal sehr wichtig, um sich auch auf das neue Auto für 2026 vorbereiten zu können.