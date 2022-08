Formel 1: Wichtige Dokumente enthüllt! Entscheidung um Mega-Comeback wohl gefallen

In der Formel 1 wirft ein Mega-Comeback seinen Schatten voraus. 2023 wird Las Vegas nach 40 Jahren in den Rennkalender zurückkehren.

Nun wurden Dokumente enthüllt, die weitere Einzelheiten über die Planungen des Las-Vegas-GP der Formel 1 beinhalten.

Formel 1: Las Vegas soll vorletztes Rennen werden

Ab nächster Saison dürfen sich die Motorsport-Fans fünf Jahre lang auf ein besonders spektakuläres Rennen freuen. Las Vegas bekommt ein Nachtrennen – direkt über den legendären Strip!

Und es wird noch heißer: Wie ein nun enthülltes Dokument zeigt, soll der Grand Prix im Zockerparadies das vorletzte Rennen der Saison werden.

Die Formel 1 kehrt 2023 nach Las Vegas zurück. Foto: IMAGO/YAY Images

Heißes Dokument im Netz enthüllt

Das steht in einer 17-seitigen Absichtserklärung von „Liberty Dice“, einer Tochtergesellschaft von Formel-1-Vermarkter „Liberty Media“, die in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist. Das „Sports Business Journal“ hat den Wahrheitsgehalt des Briefs vom 28. März bestätigt.

Saisonfinale bleibt in Abu Dhabi

Demnach ist das Comeback-Rennen für den 18. November 2023 geplant. Das Saisonfinale bleibt in Abu Dhabi, in Vegas könnte aber bereits die WM-Entscheidung fallen. Am letzten November-Wochenende, so der Plan, soll die Saison enden.

Das Papier hält ebenfalls fest, dass alle Aktivitäten rund um das Rennen in der Formel 1 bis 1.30 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr deutscher Zeit) beendet sein sollen. Die deutschen Fans können den GP demnach wohl beim Frühstück verfolgen. (dso)