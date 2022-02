Formel 1: Droht Hamilton ein Desaster? 2022 könnte für den F1-Star bitter werden

Nach der bitteren Enttäuschung 2021 will Lewis Hamilton 2022 in der Formel 1 wieder richtig angreifen.

Doch das wird mit Sicherheit kein Selbstläufer. Die Autos in der Formel 1 sind völlig neu – vor der Saison herrscht große Ungewissheit.

Formel 1: Große Herausforderungen für die Teams

Die Regeln in der Formel 1 haben sich 2022 komplett verändert. Beim ersten Test in Barcelona (23. bis 25. Februar) werden brandneue Autos auf die Strecke geschickt. Wie sich die neuen Boliden verhalten, ist noch unklar.

„Das Auto 2022 ist sehr, sehr anders“ sagt Mercedes-Motorenchef Hywel Thomas in einem Video des Teams. Die Motoren an sich haben sich 2022 eigentlich nicht groß verändert, doch die neue Ausrichtung des Wagens benötigt auch eine Anpassung der Power Unit.

„Natürlich brennen wir auf den ersten Test auf der Strecke, um zu sehen, ob die Simulationen korrekt sind. Hoffentlich werden sie das sein“, so Hywel Thomas. Weiter sagt er: „Nach allem, was uns gesagt wurde, und nach all der Arbeit, die wir mit dem Team hier in Brackley gemacht haben, glauben wir, dass das Auto etwas andere Dinge tun wird und die Anforderungen an den Fahrer in den Kurven anders sein werden als in den vergangenen Jahren.“

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

Formel 1: Motoren werden eingefroren

Das große Problem mit dem Motor: Die Entwicklung wird von 2022 bis 2025 eingefroren. Stimmt die Leistung dieses Jahr nicht, wird es in den kommenden Jahren schwierig den Rückstand auf die Konkurrenz aufzuholen.

Formel 1: Wie stark wird der Mercedes 2022? Foto: imago images/Motorsport Images

„Und ab Mitte des Jahres wird die Leistung der elektrischen Systeme auch aus Performance-Sicht eingefroren. Das bedeutet, dass wir während des Jahres keine Leistungsverbesserungen vornehmen können. Es wird nur möglich sein, die Zuverlässigkeit zu verbessern“, erklärt Thomas.

Formel 1: Saison 2022 wird zukunftsweisend

Die Umstellung von E5 auf E10-Krafstoff, das Einfrieren der Leistung des Power-Unit im Laufe der Saison und das Auto mit einer neuen Aerodynamik würden alle Beteiligten vor „eine große Herausforderung“ stellen, so Thomas.

Mercedes muss also bei der Konzipierung des neuen Wagens auf das richtige Pferd setzen, ansonsten wird es schwierig für Lewis Hamilton 2022 den achten Titel einzufahren. Umfangreiche Änderungen sind während der Saison quasi unmöglich. Mercedes muss sich die Spitzenposition erst wieder neu erarbeiten.

Das Auto von Mercedes wird am 18. Februar vorgestellt. Wenige Tage später sehen wir den Boliden dann erstmals auf der Strecke. Hier mehr dazu!