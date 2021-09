Formel 1 – Niederlande-GP: Verstappen triumphiert im Heimrennen +++ Schock-Moment für Vettel

Teil zwei des großes europäischen Triple-Headers in Europa! Die Formel 1 stoppt in Zandvoort zum Niederlande-GP. Eine Woche nach dem Skandal-Rennen von Belgien steht bereits der nächste Grand Prix an.

Beim Niederlande-GP sind alle Augen auf Max Verstappen gerichten. Die 70.000 Fans an der Strecke hoffen natürlich auf einen Heimsieg des Lokalmatadoren. Kann er sich die Gesamtführung in der Formel 1 zurückholen?

Formel 1 – Niederlande-GP: Holt Verstappen den Heimsieg?

Zum ersten Mal nach 36 Jahren kehrt die Formel zurück nach Zandvoort. Wie wird der Große Preis der Niederlande ausgehen? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem neuesten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------------------------------

Runde: 72/72

Das Ergebnis des Niederlande-GP:

Verstappen Hamilton Bottas Gasly Leclerc Alonso Leclerc Perez Ocon Norris Ricciardo Stroll Vettel Giovinazzi Kubica Latifi Russell Schumacher

DNF: Mazepin

DNF: Tsunoda

-------------------------------

Nach dem Rennen: Die Oranje-Partie ist in vollem Gange. Der DJ strapaziert die Boxen und die Fans gehen voll mit. Verstappen freut sich sichtlich. „Ich bin so glücklich, hier gewonnen und die Führung in der WM übernommen zu haben“, sagt er im Post-Race-Interview.

Ende des Rennens: Hamilton schlägt noch mal zurück schnappt sich den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Da wird es bei Mercedes Gesprächstoff geben.

Ende des Rennens: Und jetzt beben die Tribünen hier in Zandvoort. Verstappen biegt auf Start-und-Ziel ein und sichert sich den Heimsieg! Was für eine Stimmung.

70/72: Bottas bekommt via Funk gesagt, er soll nicht die schnellste Rennrunde angreifen. Was macht der Finne? Fährt Streckenrekord. Es deutet immer mehr daraufhin, dass Bottas im kommenden Jahr nicht mehr bei Mercedes fährt.

68/72: Im Mittelfeld schiebt Norris Perez fast von der Strecke. Der Mexikaner beschwert sich lautstark am Funk.

64/72: Scheinbar scheint es sich jetzt auszuzahlen, dass Verstappen auf den harten Reifen unterwegs ist. Hamilton scheint nicht mehr angreifen zu können und fällt zurück.

62/72: Die letzten zehn Runden brechen an. Bringt Verstappen die Führung über die Ziellinie?

56/72: Perez, der aus der Box gestartet war, hat sich mittlerweile auf Platz 10 vorgearbeitet. Damit hat er zumindest einen Punkt sicher aktuell.

54/72: Jetzt greift Hamilton an. Er ist nur noch zwei Sekunden hinter Verstappen, der gerade eine ganz schlechte Runde hatte.

48/72: Hamilton meckert über seine Reifen und meint, dass er mit ihnen nicht bis zum Ende durchkommt. Allerdings hört man solche Funksprüche wöchentlich von ihm.

41/72: Wieder reagiert Red Bull auf den Undercut-Versuch von Mercedes, wieder können sie abwehren. Jetzt muss es Verstappen nur noch nach Hause bringen. Allerdings ist Hamilton auf Mediums unterwegs, Verstappen auf den Hards.

38/72: Schockmoment für Vettel! In Kurve drei, in der gestern schon Sainz in die Wand einschlug, verliert er das Heck und rutscht Richtung Mauer. Allerdings gibt es keinen Aufschlag. Der Deutsche verliert zwei Plätze, kann aber weiterfahren.

35/72: Ansonsten tut sich recht wenig, viele Überholmanöver sehen wir nicht. Verstappen hat aktuell keine Probleme mit Hamilton.

31/72: Verstappen kommt ohne Probleme vorbei und hat jetzt wieder freie Fahrt. Die Fans quittieren das Geschehen mit einer Laola-Welle.

29/72: Bottas wird jetzt eine wichtige Rolle einnehmen. Er muss Verstappen lange genug hinter sich halten. Der Weltmeister muss sich gerade mit Giovinazzi rumschlagen, der nach seinem Boxenstopp vor ihm rauskam.

22/72: Hamilton kommt an die Box und will Vestappen unter Druck setzen. Der geht eine Runde später rein und bleibt vor dem Briten.

16/72: Wieder fällt Mazepin auf, weil er sich gegen Latifi mit unlauteren Methoden versucht, zu verteidigen. Der Williams kommt trotzdem vorbei, aber Mazepin macht sich heute keine Freunde.

Als bei Sky noch mal näher auf den Vorfall mit Schumacher einegangen wird, ist Experte Ralf Schumacher wütend: „Ein absolutes No-Go.“

11/72: Früher Stopp auch von Vettel, der vermutlich jetzt sogar bis zum Ende durchfahren will.

7/72: Schumacher hat Probleme mit dem Frontflügel und muss schon in die Box. Das Rennen ist für ihn vermutlich schon gelaufen.

4/72: Die Wiederholung zeigt, dass sich Mazepin eisern gegen Schumacher verteidigt und bei einem Überholmanöver spät rauszieht. Ähnlich hatte er es schon in Baku gemacht. Damals gab es richtig Krach.

1/72: Guter Start von Verstappen, der Hamilton und Bottas hinter sich halten kann. Insgesamt hat sich an der Reihenfolge wenig verändert. Schumacher hat gegen Mazepin eine Position verloren.

14.57 Uhr: Gleich geht es in die Einführungsrunde und dann freuen wir uns auf ein spannendes Rennen.

14.49 Uhr: Trotz allem wird es eine scheinbar unlösbare Aufgabe für Vettel werden, in die Punkte zu fahren. Er wird wohl auf ein bisschen Chaos wie in Baku oder Ungarn hoffen.

14.39 Uhr: Es ist ordentlich nebelig. Die Oranje-Fans zünden wie schon das ganze Wochenende Rauchfakeln. Genau davor hatten sich einige Fahrer im Vorhinein Sorgen.

14.19 Uhr: Gute Nachrichten vor dem Start für Sebastian Vettel. Der Heppenheimer wird immerhin von Platz 15 starten. Sergio Perez und Nicholas Latifi werden ihre Rennen aus der Box beginnen.

13.53 Uhr: Am Rande des GPs wird natürlich weiter über die Besetzung der Teams im kommenden Jahr diskutiert. Gibt es ein spektakuläres Comeback?

12.11 Uhr: Zumindest das Wetter sollte heute keinen Strich durch die Rechnung machen. Der Wetterbericht sieht rund 21 Grad vor.

Sonntag, 5. September, 9.16 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Was gibt es Schöneres, als einen Rennsonntag in der Formel 1?

Auch heute dürfen sich die Fans Hoffnung auf ein absolutes Spektakel machen. Die vielen roten Flaggen haben gezeigt, dass den Fahrern auf der Strecke Fehler nur selten verziehen werden. Steht das nächste Chaos-Rennen an?

16.20 Uhr/Q3: Da ist die Heimpole für Verstappen! Auch wenn Hamilton am Ende nochmal zulegt, kann der Niederländer abwehren und sich den Platz an der Sonne sichern. Auch stark ist Gasly auf vier und Giovinazzi auf sieben.

16.17 Uhr/Q3: Gegen Mick Schumacher und Nikita Mazepin wird ermittelt. Beide müssen nach der Quali zu den Stewards und sich erklären.

16.11 Uhr/Q3: Verstappen mit 1:08.923. So schnell war an diesem Wochenende noch keiner. Derzeit liegt Bottas auf zwei, Hamilton auf drei. Sieben Minuten verbleiben.

16.02 Uhr: In fünf Minuten geht es weiter. Dann beginnt der Kampf um die Pole Position.

15.48 Uhr/Q2: Und schon haben wir die nächste Rote Flagge. Mit Latifi verabschiedet sich der nächste Williams in die Bande. Die Session wird nicht noch einmal fortgesetzt. Dadurch sind Russell, Stroll, Norris, Latifi und Tsunoda raus.

15.47 Uhr/Q2: Die Strecke ist frei. Russells Wagen fährt wieder. Jetzt wird es spannend, wer es in die letzte Session schafft.

15.42 Uhr/Q2: Zur Vettel/Haas-Situation: Mazepin hatte versucht, Schumacher zu überholen und blockierte so Vettel. „Ich hätte nicht überholen sollen müssen, ich war heute das erste Auto im Team. Es ist eine clevere Art, mich zu übergehen. Entweder man befolgt die Regeln, oder eben nicht“ zeigte sich der Russe anschließend angefressen.

15.36 Uhr/Q2: Russell fliegt ab und wir haben die nächste Rote Flagge. Allerdings kann der Brite von alleine in die Box fahren.

15.31 Uhr/Q2: Verstappen brennt die schnellste Runde des Wochenendes in den Asphalt. Dementsprechen riesig ist der Jubel auf den Tribünen.

15.25 Uhr/Q2: Und schon ist Q2 auf dem Weg. Vettel zeigt sich enttäuscht. Man sei nicht zu den richtigen Zeitpunkten draußen gewesen. „Schwer zu sagen, was morgen möglich ist. Man kann kaum überholen“, gesteht er.

15.19 Uhr/Q1: Debakel für Vettel und Perez! Beide Piloten fliegen in Q1 raus, zusätzlich zu Kubica, Schumacher und Mazepin. In seiner letzten Runde wird er von den beiden Haas aufgehalten.

15.16 Uhr/Q1: Die letzten zwei Minuten brechen an und schlagartig füllt sich die Strecke. Erwischt es hier schon einen der Favoriten?

15.07 Uhr/Q1: Entwarnung für alle Fans der Scuderia. Sainz ist auf der Strecke und setzt eine erste Zeit. Ganz vorne derzeit Max Verstappen.

15.03 Uhr/Q1: Am Auto von Sainz wird noch gearbeitet. Wird sein Auto rechtzeitig fertig?

15.00 Uhr/Q1: Lichter auf grün. Q1 ist freigegeben.

14.55 Uhr: Die Quali ist enorm wichtig. Viele Experten und Fahrer glauben, dass man morgen nicht viel überholen kann. Umso wichtiger ist eine gute Startposition.

14.22 Uhr: In gut einer halben Stunde beginnt das Qualifying. Kann Verstappen seinen Trainingserfolg wiederholen?

13.02 Uhr: Unter dem Applaus der Fans schnappt sich Verstappen die schnellste Zeit. Hinter ihm liegen die beiden Mercedes und sein Teamkollege Perez. Vettel landet auf Acht, Schumacher auf dem letzten Platz.

12.21 Uhr: Crash und rote Flagge. Sainz hat es erwischt. Das Auto sieht übel ramponiert aus. Da haben die Mechaniker bis zur Quali einiges vor sich.

12.01 Uhr: Auf geht's. Kubica prescht als Erster los. Er will die Zeit nutzen, um sich an Auto und Strecke zu gewöhnen.

11.43 Uhr: Gleich heißt es Feuer frei für das dritte Training. Wer holt sich Selbstvertrauen für das Qualifying?

10.05 Uhr: Schock-Nachricht zu Beginn des Tages: F1-Legende Kimi Räikkönen wurde positiv auf Corona getestet und wird daher nicht am Niederlande-GP teilnehmen. Stattdessen kommt es im Alfa zu einem spektakulären Comeback. Deren Ersatzfahrer ist nämlich Robert Kubica der einst unter anderem für Williams fuhr.

Samstag, 4. September, 9.27 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Heute stehen das dritte Training und die Qualifikation an.

16.51 Uhr: Ferrari hat die zweite Session dominiert. Charles Leclerc fuhr die Bestzeit, sein Kollege Carlos Sainz wurde Zweiter. Die drittschnellste Zeit kam von Esteban Ocon im Alpine.

12.34 Uhr: Das erste Training ist im Kasten. Am Ende stehen Hamilton und Verstappen auf den vorderen Plätzen. Um 15 Uhr geht es weiter.

12.24 Uhr: Sechs Minuten vor Ablauf des Trainings dürfen die Fahrer nochmal auf die Strecke. Viel Taktieren ist jetzt aber nicht mehr möglich.

12.06 Uhr: Noch immer halten die kuriosen Szenen an. Vettel versucht sein Auto zu löschen, während viele um ihn herumstehen. Jetzt kommen sogar Aston-Martin-Mitarbeiter, vermutlich um zu checken, ob der Bolide noch unter Strom steht. Vettel ist mittlerweile mit dem Medical Car an die Box zurückgekehrt.

11.49 Uhr: Rote Flagge! Sebastian Vettels Auto hat ein Defekt. Der Heppenheimer parkt seinen Aston Martin am Eingang der Boxengasse und springt raus. Wild gestikulierend stürmt er in Richtung der Marshalls und will einen Feuerlöscher haben. Während die Streckenposten mehr oder weniger zugucken, versucht Vettel selbst für Sicherheit zu sorgen.

With smoke billowing out of his car, Seb hops out of the car, finds a fire extinguisher and gets to work!



DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/TReHYF9grT — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

11.30 Uhr: Auf geht's. Die Lichter wechseln auf grün und die ersten Boliden rollen auf die Piste.

11 Uhr: In einer halben Stunde beginnt das erste freie Training. Bei sonnigem Wetter sind die Zuschauerränge schon heute gut gefüllt.

------------------------------------------

Weitere Nachrichten aus der Formel 1:

Formel 1: Paukenschlag im Anmarsch! Für Mick Schumacher hätte er ernste Auswirkungen

Formel 1-Star macht endgültig Schluss – „Keine einfache Entscheidung“

-----------------------------------------

9.32 Uhr: Doch jetzt wollen wir den Blick auf das anstehende Rennen werfen: Das große F1-Comeback in Zandvoort. Ein besonderes Highlight der Strecke ist die Steilkurve am Rundenende. Eigentlich war geplant, dass bereits dort die DRS-Zone beginnen sollte. Doch diese Pläne wurden über den Haufen geworfen.

8.16 Uhr: Eine Woche ist seit der Beglien-Farce vergangen. Das Rennen in Spa schlug hohe Wellen. Hier kannst du nochmal alle Highlights nachlesen >>>

Freitag, 3. September, 8 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Formel 1 Live-Ticker für den Großen Preis der Niederlande. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Information.