Formel 1: Bittere Pleite! Damit hat niemand gerechnet

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Seit 1950, dem Start der Formel 1-Weltmeisterschaft, gehört Monza zum Rennkalender dazu. Kaum eine Strecke hat so viel Tradition wie Monza.

So richtig Lust hatten die Italiener in diesem Jahr aber wohl nicht auf die Formel 1 in Monza. Der Veranstalter musste eine herbe Klatsche einstecken.

Formel 1: Monza vermeldet großen Verlust

Das Autodromo Nazionale Monza hat schon viel erlebt. Nur 1980 war der Große Preis von Italien nach Imola ausgewichen. Bekannt war das Rennen in Italien auch immer für seine grandiose Stimmung und die frenetischen Tifosi.

2019 jubelten noch tausende Fans Leclerc zu. Foto: imago images / HochZwei

2019 feierten noch 90.000 Fans den Sieg von Ferrari-Pilot Charles Leclerc, 2020 waren aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. In diesem Jahr konnten die Fans wieder live vor Ort sein, doch dieses Angebot nutzte kaum jemand.

Die Hälfte der Zuschauerkapazität wäre zugelassen gewesen, doch an allen drei Tagen kamen insgesamt nur 46.000 Zuschauer. Beim Rennen am Sonntag waren es nur 20.000 Anhänger. Dabei lieferte das Rennen zahlreiche Highlights.

Ein paar Fans der Scuderia Ferrari fanden trotzdem den Weg nach Monza. Foto: imago images/Motorsport Images

Für die Organisatoren bedeutet das einen Verlust von rund 15 Millionen Euro. „Wir arbeiten an einer verbesserten Nutzung der Strecke als 'Temple of Speed' und wollen künftig verstärkt auf Forschung und Innovation setzen“, sagte Streckenchef Giuseppe Redaelli der „Gazzetta dello Sport“.

Wie bei den Rennen zuvor mussten die Zuschauer einen Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder einen negativen Test vorzeigen. In Zandvoort und Spa waren die Rennen zuvor noch ausverkauft.

Nach dem Großen Preis von Italien geht ein Teamchef auf Lewis Hamilton los. Hier erfährst du die Hintergründe! (fs)