Formel 1: Nächste Absage? DIESER GP steht auf der Kippe

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Nach China, Australien, Kanada und Japan droht der Formel 1 jetzt die nächste coronabedingte Absage.

Einem Bericht zufolge steht der Große Preis von Mexiko auf der Kippe. Eigentlich wäre die Formel 1 am 07. November dort zu Gast.

Formel 1: Nächste Absage? Foto: imago images/PanoramiC

Formel 1: Mexiko-GP vor Absage? So ist der Stand

Der Rennkalender 2021 bleibt ein Flickenteppich. Vier GPs mussten aufgrund Corona in diesem Jahr wieder abgesagt werden – zuletzt der Große Preis von Japan. Jetzt droht auch noch der Mexiko-GP auszufallen.

Der spanische Journalist Sergio Rodriguez will erfahren haben, dass die W-Series in Mexiko abgesagt wird. Und auch das Rennen der Formel 1 soll in Gefahr sein.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza)* - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi)

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

Die Veranstalter des Mexiko-GP sollen aber auf Anfrage vom Portal „formulanerds.com“ bestätigt haben, dass das Rennen am 07. November stattfindet.

Kein Spektakel in Mexiko? Foto: imago sportfotodienst

Die große Unbekannte ist Corona. Mexiko wird vom deutschen Auswärtigen Amt noch immer als Hochrisikogebiet eingestuft. Die aktuelle Inzidenz liegt zwar nur bei 44,4 (Stand: 20.09), allerdings geht man „von einer sehr hohen Dunkelziffer bei den Infektionszahlen“ aus. Knapp könnte es dann auch für den Brasilien-GP werden, dort liegt die aktuelle Inzidenz bei über 112 (Stand: 20.09).

Letztlich hängt die Austragung aber von den behördlichen Bestimmungen ab. Diese können sich kurzfristig ändern.

Formel 1: Für IHN wäre die Absage besonders bitter

Für Sergio „Checo“ Perez wäre eine Absage des Mexiko-GPs besonders bitter. Schon im Vorjahr musste der Mexikaner auf sein Heim-Rennen verzichten. Gerade erst hatte sein Boss Christian Horner erklärt, dass der Mexiko-GP für Perez etwas ganz Besonderes wird.

„Es wird für Checo brillant, diese Heim-Unterstützung zu spüren. Es wird ihn inspirieren, etwas Großartiges zu produzieren. Wir freuen uns alle darauf“, so Horner.

Wie der Formel 1-Rennkalender 2022 aussehen könnte, erfährst du hier!