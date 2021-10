Formel 1: Gespräche laufen – kehrt die Rennserie in diese legendäre Stadt zurück?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die USA-Offensive der Formel 1 geht unaufhaltsam weiter. Nach der Aufnahme von Miami gibt es offenbar die nächste Stadt, die Interesse bekundet hat.

Die Formel 1 soll sich laut einem Bericht bereits in Gesprächen über ein drittes Rennen in den USA befinden. Austragungsort soll der legendäre Las Vegas Strip sein.

Formel 1 in Las Vegas? Gespräche sollen laufen

Durch die Netflix-Doku „Drive to Survive” erhöhte die Formel 1 ihre Bekanntheit in den USA. Der amerikanische Markt gewinnt für die Königsklasse des Motorsports immer mehr an Bedeutung, das Interesse steigt stetig.

Nachdem im kommenden Jahr Miami in den Rennkalender aufgenommen wurde, arbeitet jetzt wohl auch Las Vegas an einer Rückkehr der Formel 1. Bereits 1981 und 1982 war die Formel 1 dort zu Gast.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) – Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi) – Sieger: Lewis Hamilton

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Katar

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Stand: 07. Oktober

Das Portal „Soymotor“ berichtet unter Berufung auf das „Sport Business Journal“, dass es bereits Gespräche zwischen der Formel 1 und Las Vegas gegeben hat. Geplant ist ein Rennen auf dem legendären Las Vegas Strip.

Heulen auf dem Las Vegas Strip bald die Formel 1-Motoren auf? Foto: dpa

Im August sagte F1-Boss Stefano Domenicali bereits in einem Interview: „Ich kann weniger Rennen in Europa sehen, dafür mehr in den USA, mehr im Nahen Osten und mehr in Asien.“ Die Formel 1 sei sich auch ihrer europäischen Wurzeln und Tradition bewusst. „Aber wer nach der Tradition lebt, lebt nicht lange. Wir müssen ein Fundament für die Zukunft schaffen“, so Domenicali.

Gut möglich, dass also in Zukunft die Anzahl der Rennen außerhalb von Europa weiter steigt. Las Vegas scheint eine Option zu sein.

