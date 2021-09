Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Formel 1: Bittere Nachricht! Dieser Fan-Traum geht nicht in Erfüllung

Deutsche Fans der Formel 1 müssen jetzt ganz stark sein.

Auch 2022 wird es aller Voraussicht nach kein Rennen in Deutschland geben. Das bestätigte Formel 1-Boss Stefano Domenicali.

Formel 1: Keine Deutschland-Rückkehr 2022

2021 wird es kein Rennen in Deutschland geben und auch im kommenden Jahr müssen die deutschen Fans auf einen Heim-GP verzichten. Weder Hockenheim und der Nürburgring kehren zurück in den Kalender.

Zum letzten Mal war die Formel 1 2020 in Deutschland zu Gast, damals ist der Nürburgring aber nur als Ersatz für coronabedingt abgesagte Rennen eingesprungen.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza)* - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi)

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

„Ich habe das Gefühl, dass sich die Veranstalter nicht richtig trauen, einen Grand Prix auszutragen“, sagte F1-Chef Stefano Domenicali gegenüber der „Sport Bild“. Mit Mick Schumacher, Sebastian Vettel und dem deutschen Rennstall Mercedes habe Deutschland alle Gründe für einen GP.

Keine Rückkehr zum Nürburgring. Foto: imago images/Nordphoto

An ein großes finanzielles Risiko für deutsche Ausrichter glaubt der 56-Jährige nicht. „Schauen Sie nur nach Holland, Zandvoort ist für die nächsten drei Jahre ausverkauft“, sagte Domenicali. Das Rennen in Miami (ab 2022 neu im Kalender) werde schnell ausverkauft sein, so der F1-Boss.

Formel 1 bald in Afrika?

Im kommenden Jahr wird wieder ein Kalender mit 23 Rennen geplant. „Ich kann mir etwa ein Drittel der Rennen in Europa vorstellen, die anderen über die Welt verteilt“, sagte Domenicali.

Der Saisonauftakt findet wieder in Bahrain statt. Die ein oder andere Überraschung im Rennkalender dürfen die Fans ebenfalls erwarten. Ein Grand Prix in Afrika sei möglich und eine Rückkehr nach Südkorea.

Dass sich ein Formel 1-Rennen aber nicht unbedingt lohnt, musste diese Strecke jetzt schmerzhaft erfahren!