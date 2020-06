In der Formel 1 steht Sebastian Vettel vor seiner letzten Saison bei Ferrari.

Formel 1: Vettel-Fans in Schockstarre! Fährt der Ferrari-Star bald HIER?

Wie geht es in der Formel 1 weiter für Sebastian Vettel?

Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari läuft am Ende des Jahres aus. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Vettel kein Team in der Formel 1.

Formel 1: Wo landet Sebastian Vettel?

Die Suche nach einem neuen Cockpit in der Formel 1 wird für den 32-Jährigen ganz offensichtlich nicht so leicht. Die Top-Teams sind bereits besetzt. Und dass Vettel sich in ein Mittelklasse-Auto setzt, gilt als unwahrscheinlich.

Wie passend, dass Vettel nun vom DTM-Chef höchstpersönlich ein Angebot zum Wechsel in eine andere Rennklasse erhält. Gerhard Berger sagte der „Sport Bild“ über einen möglichen Wechsel von Vettel in die DTM: „Warum eigentlich nicht? Er fährt immer noch auf höchstem Niveau. So kann er sich mit Rennautos, die er mag, mit anderen großartigen Fahrern messen?“

Sebastian Vettel im Gespräch mit Gerhard Berger. Foto: imago images / Laci Perenyi

Berger weiter: „In der Formel 1 hat er keine großen Alternativen mehr. Er will in einem Topteam fahren, da gibt es nur noch Mercedes als Möglichkeit. Aber auch dort, so fürchte ich, sind die Plätze besetzt.“

Ob die DTM für Vettel tatsächlich eine Alternative darstellt? Unwahrscheinlich. Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft musste zuletzt einen herben Verlust hinnehmen, als sich nach Mercedes im Jahr 2018 nun auch Audi als Autohersteller verabschiedete. Derzeit ist BMW der einzige Hersteller in der DTM, was nicht zwingend zur Attraktivität der Serie beiträgt.

Vettel bei Ferrari

2015 wechselte Sebastian Vettel zu Ferrari. Der Heppenheimer sollte der Scuderia zu altem Ruhm verhelfen. Nur zu gerne erinnern die Ferrari-Fans sich an die Ära zurück, die Michael Schumacher zwischen 1996 und 2006 bei den „Roten“ geprägt hatte. Fünf Mal in Folge wurde Schumi dort Weltmeister.

Nach dem Abgang von Schumacher feierte Ferrari nur noch 2008 mit Kimi Räikkönen eine Weltmeisterschaft. Danach fuhr die Scuderia der Konkurrenz hinterher.

Vettel gelang bei Ferrari nie der große Wurf. Der viermalige Weltmeister musste sich stets Mercedes geschlagen geben. (dhe)