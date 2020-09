FC Schalke 04: Darum wurde Schubert nicht für die Nationalmannschaft nominiert

Markus Schubert erlebt nicht nur beim FC Schalke 04 eine richtig schwere Zeit. Jetzt gab es für den 22-Jährigen den nächsten Rückschlag.

Der Schalke-Keeper wurde nicht für die U21-Nationalmannschaft von Deutschland nominiert.

FC Schalke 04: Schubert aussortiert – aus diesem Grund

Bei den letzten Spielen der U21-Nationalmannschaft war Markus Schubert noch unangefochtene Nummer eins. In allen drei EM-Qualifikationsspielen stand er in der Startaufstellung. Für Trainer Stefan Kuntz war er der klare Nachfolger von Alexander Nübel.

Ein ganzes Jahr später steht Schubert gar nicht mehr im Kader. Der 22-Jährige erlebte eine turbulente Rückrunde beim FC Schalke 04. Zwischenzeitlich ersetzte er Nübel im Schalker Tor, wurde nach zahlreichen Patzern aber wieder degradiert.

Nun verzichtete auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz auf Markus Schubert. Lennart Grill bekam den Vorzug. „Lennart hat aufgrund der vielen Einsätze beim FCK in der letzten Saison einen kleinen Vorteil“, sagte Kuntz. Grill wechselte im Sommer von Kaiserlautern zu Leverkusen.

Markus Schubert steht nicht mehr im DFB-Tor. Foto: imago images / eu-images

Kuntz: „Ganz spurlos...“

Zur Nicht-Nominierung von Schubert sagte Kuntz: „Ganz spurlos geht so etwas an einem jungen Spieler nicht vorbei. Aber alle jungen Torhüter haben irgendwann ein Tief, bei dem man drei Dinger durch die Hosenträger geschossen bekommt.“

Weiter sagte er: „Wer am schnellsten wieder aufsteht und die nächsten Dinger wieder hält, wird sich auf Dauer durchsetzen. Genau diese Möglichkeit wollten wir Markus geben. Wenn er dann bei Schalke wieder in den Vordergrund tritt, ist das auch für uns super.“ Kuntz macht Schubert also noch Hoffnungen auf ein Comeback.

Neben Lennart Grill hat Stefan Kuntz die Torhüter Eike Bansen (SV Zulte-Waregem) und Finn Dahmen (1. FSV Mainz) nominiert. (fs)