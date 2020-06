FC Bayern München: Fans tieftraurig! Er beendet seine Karriere

München. Paukenschlag beim FC Bayern München. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, wird Mannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt seine Tätigkeiten im Verein zum Saisonende niederlegen.

Der FC Bayern München verliert damit einen langjährigen Mitarbeiter.

FC Bayern München: Müller-Wohlfahrt will auf eigene Praxis konzentrieren

Die Meldung ist für viele Fans ein Schock. Dr. Müller-Wohlfahrt wird seine Tätigkeit als Chef-Mannschaftsarzt bei den Bayern zum 30. Juni 2020 beenden. Müller-Wohlfahrt war über 40 Jahre beim Rekordmeister tätig.

Nun möchte er sich jedoch intensiver um seine eigene Praxis in der Münchener Innenstadt kümmern. Wie der Verein schreibt, wolle der 77-Jährige sich in Zukunft auf die Betreuung seiner Patienten konzentrieren und sein Wissen und seine Erfahrung an jüngere Kollegen weitergeben.

Müller-Wohlfahrt war über 40 Jahre für den FCB tätig. Foto: imago images/Kirchner-Media

Der Verein bedaure diese Entscheidung sehr. „Er hat über Jahrzehnte beim FC Bayern hervorragende Arbeit geleistet und damit weltweit einen Standard in der Sportmedizin gesetzt. Alle unsere Erfolge in den vergangenen vierzig Jahren tragen selbstverständlich auch den Namen Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt“, ließ Bayern Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge verlauten.

Der Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin bedankt sich ausdrücklich für die lange Zeit an der Säbener Straße: „Wenn ich auf meine vierzig Jahre beim FC Bayern zurückblicke, bin ich glücklich und sehr zufrieden. Die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam hatten, die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben und vor allem die Menschen, die ich in diesem Verein kennengelernt habe, haben mein Leben nachhaltig geprägt.“

---------------

----------------

Zwei Ärzte aus Müller-Wohlfahrts Team übernehmen

Seinen letzten Einsatz wird Müller-Wohlfahrt damit beim Auswärtsspiel am 34. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg haben. Beim Pokalfinale, welches erst am 4. Juli stattfindet werden dann zwei Ärzte aus seinem bisherigen Team seine Aufgaben bei den Bayern übernehmen.