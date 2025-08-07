Aus und Vorbei! FC Bayern macht Trennung offiziell

Der FC Bayern hat offiziell die Trennung von Finanzvorstand Michael Diederich bekannt gegeben. Der 59-Jährige verlässt den Verein am 30. September 2025, neun Monate vor dem Ende seines Vertrags.

„Michael Diederich hat uns nach offenen und konstruktiven Gesprächen mitgeteilt, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird“, erklärte Präsident Herbert Hainer.

Wechsel vom FC Bayern zur Deutschen Bank

Nach Informationen des „Handelsblatts“ wechselt Diederich vermutlich zur Deutschen Bank, wo er als Co-Chef des Unternehmensgeschäfts vorgesehen ist. Diederich selbst sagte: „Nach zwei sehr intensiven und erfolgreichen Jahren im Vorstand der FC Bayern AG habe ich mich entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.“ Er bedankte sich bei seinen Kollegen und betonte, dass der FC Bayern für immer sein Herzensverein bleiben werde.

Bis eine Nachfolgeregelung feststeht, übernehmen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl die Aufgaben des Finanzvorstands interimistisch. Der Verein plant, später über die langfristige Aufteilung der Aufgaben zu entscheiden. Überraschend nominierte der FC Bayern zudem nicht Diederich, sondern Dreesen für die DFL-Präsidiumswahl.

FC Bayern sucht Nachfolge für Diederich

Diederichs Karriere beim FC Bayern begann 2023, als er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand wurde. Zuvor sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Finanzbranche, unter anderem als Vorstandsvorsitzender der Unicredit Bank. Mit einem MBA und einer Promotion bringt er ein beeindruckendes Profil mit.

Der FC Bayern verliert einen erfahrenen Finanzexperten, dessen Verdienste aus seiner Zeit beim Klub geschätzt werden. Die Nachfolgeplanung wird entscheidend sein, um den FC Bayern auch künftig wirtschaftlich stark aufzustellen.

