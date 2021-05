Eishockey WM 2021: Deutschland – Kasachstan LIVE: Marschiert das deutsche Team ins Viertelfinale?

Bei der Eishockey WM 2021 ist Deutschland das Team der Stunde. Im vierten Gruppenspiel wartet Kasachstan auf Deutschland.

Eishockey WM 2021: Kasachstan –Deutschland im Live-Ticker

Mit einem 9:4 gegen Italien, einem 5:1 gegen Norwegen und einem 3:1 gegen Kanada ist das Team von DEB-Coach Toni Söderholm das Team der Stunde.

Alle Infos zur Eishockey WM 2021 und zum Spiel zwischen Kasachstan – Deutschland im Live-Ticker.

------------

Kasachstan – Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore: -

------------

14.31 Uhr: Das deutsche Team kann mit einem Sieg bereits das Viertelfinale-Ticket klarmachen. Mit neun Punkten liegt Deutschland vor Gastgeber Lettland (7) und den Eishockey-Großmächten Finnland (7) und USA (6).

Mittwoch, 9.40 Uhr: Bei der Eishockey-WM unterliegt Deutschlands nächster Gegner Kasachstan den USA, bezieht seine erste Turnier-Niederlage. Gegen die USA gab es eine 0:3-Niederlage. Zuvor hatten die Kasachen überraschend gegen Gastgeber Lettland (3:2) und gegen Titelverteidiger Finnland (2:1) jeweils nach Penaltyschießen gewonnen.

Eishockey WM 2021: Deutschland trifft auf Kasachstan und kann den Einzug ins Viertelfinale klarmachen. Foto: imago images

20.35 Uhr: Daraus wird nun nichts! Wie der DEB am Dienstagabend verkündete wird Draisaitl nicht nach Riga nachfliegen. Man habe sich darauf verständigt, auf die Anreise des 25-Jährigen zu verzichten, da dies aus organisatorischen Gründen nicht schnell genug umgesetzt werden konnte.

Anders sieht es bei Kahun aus, der bereits am Mittwoch in Lettland eintreffen und sich dann in Quarantäne begeben soll. „Dominik hat signalisiert, dass er unbedingt zur WM kommen möchte. Mit seiner Schnelligkeit, seinen technischen Fähigkeiten und der NHL-Erfahrung kann er unserem Spiel noch einmal ein besonderes Element geben“, erklärte Trainer Söderholm.

15.45 Uhr: Gut möglich, dass die ohnehin schon bestens aufgelegte DEB-Auswahl noch prominente Verstärkung bekommt. Denn für NHL-Star Leon Draisaitl ist der Traum vom Stanley Cup mit seinen Edmonton Oilers bereits geplatzt. Nach dem 3:4 gegen die Winnipeg Jets ist der NHL-Star in den Play-offs ausgeschieden. Und könnte nun zur WM nachreisen. Das gilt auch für Draisaitls Teamkollege Dominik Kahun.

Doch ganz so einfach ist die Lage nicht. Denn zum einen würden die Quarantäne-Regeln bei der WM einen Einsatz wohl erst ab dem Viertelfinale möglich machen. Zum anderen müsste der DEB eine Versicherung für den NHL-Spieler abschließen. Angesichts seines Marktwertes kein billiges Unterfangen. Bundestrainer Toni Söderholm wollte sich am Montag nach dem Kanada-Spiel nicht äußern, sprach vom "komplett falschen Zeitpunkt für diese Frage". Zuletzt hatte er betont, es werde in jedem denkbaren Fall "alles sehr, sehr knapp. Ich werde die Jungs nicht während der Play-offs mit Fragen zur WM beunruhigen. Die spielen erst zu Ende, dann nehmen wir den Hörer in die Hand." Jetzt wäre die Zeit dazu reif.

Dienstag, 25. Mai, 14.45 Uhr: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Kasachstan und Deutschland bei der Eishockey WM 2021. Hier versorgen wir dich mit allen Highlights und Infos rund ums Spiel.