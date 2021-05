Eishockey WM 2021: Deutschland – Finnland: Früher Schock! Deutsches Team wird besser

Das Duell Deutschland – Finnland ist die Partie Zweiter gegen Erster der Gruppe B bei der Eishockey WM 2021.

Nach der Niederlage gegen Kasachstan muss die DEB-Auswahl trotzdem wieder um den Einzug ins Viertelfinale zittern.

Eishockey WM 2021: Deutschland – Finnland im Live-Ticker

Der Sieger der Partie Deutschland – Finnland (Samstag, 19.15 Uhr) darf sich dagegen schon aufs Weiterkommen freuen.

Alle Infos zur Eishockey WM 2021 und zum Spiel zwischen Deutschland – Finnland im Live-Ticker.

Deutschland - Finnland 0:1 (0:1, -:-, -:-)

Tore: 0:1 Lundell (7.)

21' Weiter geht's im zweiten Drittel.

20' Das erste Drittel ist rum. Deutschland liegt knapp mit 0:1 zurück, ist im Laufe des Drittels aber zunehmend besser ins Spiel gekommen. 18' Starke Aktion von Tobi Rieder, erobert in der eigenen Hälfte den Puck, setzt sich gekonnt durch und scheitert dann an Olkinuora im finnischen Kasten.

16' Niederberger gefordert - und mit dem rechten Blocker zur Stelle gegen Ruotsalainen.

13' Da war die Chance für das deutsche Team. Schneller Angriff, am Ende verzieht Seider.

10' Dicke Chance durch Marcel Noebels. Aber Jussi Olkinuora macht die Scheibe fest.

Tooor für Finnland!

7' Der frühe Rückstand für das deutsche Team. In Unterzahl dauert es nur Sekunden, bis Lundells Schuss im deutschen Gehäuse einschlägt.

6' Abspielfehler vor dem eigenen Tor, das wäre beinahe durch die Finnen bestraft worden. So gibt es zumindest die erste Strafzeit für Deutschland gegen Seider.

5' Der Titelverteidiger ist die tonangebende Mannschaft in diesen ersten fünf Minuten.

3' Flotter Start. Erster Schuss von Nico Krämmer. Der landet auf der Maske von Jussi Olkinuora.

2' Niederberger startet wieder im deutschen Tor. Nicht im Spieltagskader sind Dominik Bittner, Lean Bergmann, Marcel Brandt, Lukas Reichel und Felix Brückmann.

1' Los geht's! Deutschland Gelb-Schwarz, Finnland in Blau-Weiß.

19.12 Uhr: Gleich geht es los. Kann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den Weltmeister schlagen? Es wird eine große Herausforderung.

18.20 Uhr: Der Druck auf das deutsche Team vor dem Duell gegen den Titelverteidiger steigt. Grund: Kasachstan, gegen die Deutschland zuletzt mit 2:3 verloren hatte, gewann am Nachmittag gegen Italien mit 11:3. Im letzten Drittel ballerten sich die Kasachen regelrecht in einen Rausch, erzielten acht Treffer. Damit überholten die Kasachen Deutschland in der Tabelle. Die Auswahl von Toni Söderholm braucht gegen Finnland, USA oder Lettland mindestens noch einen Sieg zum Erreichen des Viertelfinales.

Eishockey WM 2021: Deutschland trifft auf Finnland. Foto: IMAGO / ActionPictures

13.02 Uhr: Auf den deutschen Trainer Toni Söderholm wartet eine besondere Partie, immerhin geht es für ihn gegen sein Heimatland. Er selbst versucht allerdings, das nicht an sich ranzulassen. „Für mich wird es, glaube ich, ganz normal. 2019 war es ein bisschen besonders, aber jetzt fühlt es sich nicht so an“ erklärte er vor dem Spiel.

Samstag, 29. Mai, 9.30 Uhr: Matchday! Heute Abend wird es ernst für das DEB-Team. Kann die deutsche Mannschaft die bittere Pleite gegen Kasachstan gleich wieder abschütteln. Oder setzt es gegen das finnische Top-Team die nächste Niederlage?

22.31 Uhr: Nach vier Partien steht die DEB-Auswahl auf Platz zwei der Gruppe. Vierter muss man mindestens werden, um in die KO-Phase einzuziehen. Gegner Finnland hat bisher ebenfalls drei Spiele gewonnen und eins verloren.

15 Uhr: Jungstar Lukas Reichel wird wohl nach seinem Kopf-Check gegen Finnland aussetzen. Das kündigte Coach Toni Söderholm an. "Es besteht die Möglichkeit, dass wir frischen Wind in die Mannschaft reinbringen - auf alle Fälle", so der DEB-Trainer. Wer für ihn ins Team rücken wird, verriet er noch nicht.

Kasachstans Verteidiger Iwan Stepanenko, der Reichel mit der Schulter am Kopf getroffen hatte, wurde für ein WM-Spiel gesperrt. Die Schiedsrichter hatten das Foul aber nicht geahndet.

8.30 Uhr: Gegen Finnland wird NHL-Nachrücker Dominik Kahun noch nicht mitwirken. Aber gegen die USA (31. Mai) oder spätestens gegen Lettland (1. Juni) könnte er spielen. „Sport1“ verriet er, wie spontan er sich für eine Reise zur WM entschied. Kurz nach dem Play-Off-Aus mit den Edmonton Oilers sei der Kontakt zum DEB-Team erfolgt.

„Wir haben das Tor in der Overtime bekommen und fünf Minuten später hat mich Toni Söderholm angerufen und dann ging alles ganz schnell. Ich hatte vielleicht fünf Minuten“, sagte Kahun über den Austausch mit dem Bundestrainer. Er habe dann seine Sachen gepackt und den Flieger nach Europa genommen. Hier muss er zunächst in Isolation, ehe er auf dem Eis eingreifen kann. Teamkollege Leon Draisaitl reiste nicht nach zur WM. „Beim Leon war es aber auch etwas anders. Er hat die letzten zwei Spiele gemacht und hat sehr viel gespielt. Deswegen war es bei ihm eine andere Situation“, erklärte Kahun die Situation.

Freitag, 28. Mai, 8.15 Uhr: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Deutschland und Finnland bei der Eishockey WM 2021. Hier versorgen wir dich mit allen Highlights und Infos rund ums Spiel.