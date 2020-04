DTM am Ende! Motorsport-Serie vor Auflösung – der Grund ist bitter

Es ist ein echtes Motorsport-Beben: Audi zieht sich aus der DTM zurück. Das dürfte das Aus für die Rennserie bedeuten.

Darauf hatte nichts hingedeutet: Audi hat am Montag verkündet, sich nach der Saison 2020 aus der DTM zurückzuziehen. Weil der Autohersteller aus Ingolstadt eine von zwei verbliebenen Marken der Motorsport-Serie ist, stehen die „Deutschen Tourenwagen Masters“ damit vor der Auflösung.

DTM am Ende: Audi-Rückzug!

In einer Pressemitteilung bestätigte Audi am Montagnachmittag die weitreichende Entscheidung mit einer Neuausrichtung im Motorsport-Segment. „Ihr Engagement in der Tourenwagen-Rennserie DTM werden die Vier Ringe nicht über die Saison 2020 hinaus verlängern“, stellt Audi dabei klar.

Ein starkes Stück Audi Geschichte geht mit dem DTM-Ausstieg zu Ende. Dank an alle, die diese Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Unser Blick geht nach vorne: Wir werden dem Rennsport in neuen Formaten wie der Formel E treu bleiben. — Peter Mosch (@PeterMoschAudi) April 27, 2020

„Dies hat der Vorstand der AUDI AG auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie beschlossen und der Internationalen Tourenwagenrennen e.V. an diesem Montag mitgeteilt.“

-----------------

Mehr Sport-Themen:

Borussia Dortmund: Paukenschlag bei Sancho-Poker! United-Boss stellt endgültig klar: „Ein Transfer…“

FC Schalke 04: Juan Miranda mit klarer Ansage zu seiner Zukunft – „Ich werde...“

Top-Themen des Tages:

Wetter: Meteorologen mit schlimmer Prognose – „Wenn der Mai...“

Coronavirus aktuell: Ab heute Maskenpflicht! ++ Corona-Bericht lässt Trump toben ++ Corona-App verzögert sich

-----------------

Immerhin: Die Saison 2020 will Audi noch zu Ende bringen. In der Coronavirus-Krise ist jedoch völlig unklar, ob dieses Jahr noch ein Rennen stattfinden wird.

Audi und BMW auf Partnersuche: „In der Corona-Krise ist mit einer Zusage kaum zu rechnen“

Nach dem Rückzug von Mercedes 2017 und Aston Martin 2019 waren nur noch BMW und Audi in der DTM übriggeblieben. Beide hofften darauf, schon bald einen weiteren Partner für die Motorsport-Serie gewinnen zu können. „In der Corona-Krise ist mit einer Zusage kaum zu rechnen“, zitiert die „FAZ“ den Autokonzern nun.

Nach dem Ausstieg der Ingolstädter dürften alle Hoffnungen auf eine Fortsetzung der traditionsreichen Rennserie Utopie sein.

Die DTM gibt es seit 1984. 1996 wurde die Motorsport-Klasse eingestellt, vier Jahre später in neuem Format wiederbelebt. Nun droht ihr das endgültige Aus.