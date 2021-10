Doppelpass (Sport 1): Effenberg wird bei VAR-Diskussion deutlich – „Dann kommen wir nicht mehr zum Fußballspielen“

Erneut steht der Videoassistent (VAR) in der Diskussion. So auch im Stahlwerk Doppelpass (Sport 1). Der Aufreger: eine Szene aus dem Spiel RB Leipzig – Eintracht Frankfurt.

Diskussionen um den VAR sind nicht neu. Wann soll er eingreifen? Was darf er? Nun wird Steffan Effenberg im Doppelpass (Sport 1) deutlich.

Doppelpass (Sport 1): Diskussion um VAR – Effenbricht eine Lanze

Zur Szene: Obwohl Leipzigs Gvardiol nach einem Zweikampf zuletzt am Ball war, entscheidet Schiedsrichter Sören Storks auf Eckball Leipzig. Der Videoassistent bleibt still. Die folgende Flanke führt zum Leipziger Führungstreffer.

Hätte der VAR eingreifen müssen? Ja, meint Frankfurts Trainer Oliver Glasner. Im Interview nach dem Spiel sagt Glasner: „Für mich das Strittige am Videobeweis, wenn es unmittelbar zum Tor führt, dann wird der Videobeweis hergenommen. Wenn dann eine fälschliche Ecke entsteht, ist das für mich ursprünglich für das Tor.“

Deutlich anders sieht es Experte Steffan Effenberg. „Videoassistent darf nicht eingreifen, wissen wir in so einer Situation. Dann würdest du den Fußball ja in alle Einzelteile zerlegen“, sagt er im Doppelpass (Sport 1). Jetzt etwas ändern, ergebe keinen Sinn. „So, wie es ist, ist es gut und so sollte es auch bleiben.“

Hat eine klare Meinung zum Videoassistenten: Steffan Effenberg. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Den Videoassistenten zu viel eingreifen zu lassen, schade auch dem Fußball. „Jetzt den Videoassistent mit reinzunehmen, dann kommen wir nicht mehr zu Fußball spielen“, meint Effenberg.

Union Berlin Geschäftsführer Oliver Ruhnert Foto: imago images/Matthias Koch

Zustimmung erhält der Experte von Union-Berlin Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Auch er spricht sich gegen einen Eingriff des VAR in einer solchen Situation aus. „Das gehört zum Fußball dazu“, sagt er.

Effenberg ist sich sicher: „War ein menschlicher Fehler“

Effenberg ist sich ebenfalls sicher: Schiedsrichter Storcks habe keinen Fehler gemacht. „Das ist unwahrscheinlich schwer zu erkennen.“ Effenberg bezeichnet die Szene als „Optische Täuschung.“

------------------------------------

Mehr Sport-News:

Sky-Hammer! Pay-TV-Riese erfüllt Fans DIESEN Wunsch

Formel 1: Hört Lewis Hamilton auf? Sein Vater macht deutliche Ansage

Sky verkündet Kooperation – auch DAS können Kunden bald über Sky schauen

------------------------------------

Somit könne er dem Schiedsrichter Richter keinen Vorwurf machen. „Das war ein menschlicher Fehler, darüber sollten wir nicht weiter diskutieren.“ (fp)