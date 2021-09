Doppelpass (Sport 1): Experte haut deutlich auf den Tisch – „Der DFB hat einen Riesenfehler gemacht“

Beim Doppelpass (Sport 1) war am Sonntag ganz schön was los. Es wurde viel über den DFB und den neuen Nationaltrainer Hansi Flick diskutiert (DER WESTEN berichtete).

Ein Thema, worüber auch beim Doppelpass auf Sport 1 viel gesprochen wurde, war eine Problem-Position der deutschen Nationalmannschaft.

Doppelpass (Sport 1): Experte haut auf den Tisch

Das Problem kann womöglich auch der neue Bundestrainer Flick nicht mit einem Fingerschnipsen wegzaubern. Das DFB-Team hat ein Stürmerproblem. Vor allem bei der EM 2021 war das deutlich zu sehen.

Auch für die anstehende WM 2022 in Katar sieht es nicht gut aus. Der gefährlichste Angreifer in Joachim Löws 26-Mann-Kader war der zweifache Torschütze Kai Havertz – ein offensiver Mittelfeldspieler.

Das waren die Gäste im Doppelpass:

Peter Peters, DFB-Interimspräsident

Sylvia Schenk, Anti-Korruptionsexpertin (Transparency International) und Anwärterin auf den Posten der DFB-Präsidentin

Günter Klein, Flick-Biograf und Chefreporter Sport Münchner Merkur

Stephan Kaußen, WDR

Stefan Effenberg: Sport 1-Experte

Alfred Draxler: Sport 1-Experte

Beim 2:0 gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation zeigte sich aber auch wieder, dass Deutschland auf dieser Position nicht gut besetzt ist. „Da muss man dann halt sagen, dass der DFB in der Spielerausbildung in den letzten Jahren ein riesen Fehler gemacht hat. Es wurden keine Spezialisten mehr ausgebildet“, sagte Sport 1-Experte Alfred Draxler.

Doppelpass-Experte: „Wir spielen seit Jahren ohne Mittelstürmer“

Und der 68-Jährige weiter: „Wir spielen seit Jahren ohne Mittelstürmer. Wäre beim Liechtenstein-Spiel ein Ochse gewesen, der die Flanken da rein geköpft hätte, würden wir sicherlich nicht darüber reden. Wir müssen aber mal überlegen, wieso wir keinen Mittelstürmer mehr haben? Da ist irgendetwas in der Ausbildung total schief gelaufen.“

Alfred Draxler übt beim Doppelpass scharfe Kritik am DFB. Foto: IMAGO / Unkel

DFB-Manager Oliver Bierhoff äußerte sich vor wenigen Wochen ebenfalls dazu. „Auf der einen oder anderen Position müssen wir nachlegen. Das müssen wir angehen.“ Allerdings sieht er nicht nur den Verband gefordert. „Da muss sich der deutsche Fußball zusammentun.“

Doppelpass (Sport 1): Das DFB-Team hat eine Problem-Position. Hat Cheftrainer Hansi Flick eine Lösung dafür? Foto: IMAGO / Sportfoto Rudel

Der DFB hat bereits begonnen, das Stürmerproblem in der Nachwuchsarbeit anzugehen. Doch Bierhoff weiß, dass solche Prozesse Zeit benötigen: „Das sind Maßnahmen, die nicht von heute auf morgen greifen.“

Alternativen für DFB-Trainer Hansi Flick

DFB-Trainer Flick wird als Bundestrainer wohl zunächst mal improvisieren müssen. Beispielsweise mit Serge Gnabry, der zu seiner Zeit beim FC Bayern auf dem Flügel angriff. Aber auch Timo Werner, der im Nationaltrikot einst als Mittelstürmer furios mit Toren loslegte, käme dabei in Frage.

Perspektivspieler Lukas Nmecha (22) wäre auch ein Thema. Der 1,85 Meter große Mittelstürmer von Manchester City, der zuletzt an den RSC Anderlecht ausgeliehen war, ist in diesem Sommer mit der deutschen U21-Auswahl Europameister geworden.

