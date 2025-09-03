Er verrät es vor dem Jubiläum: DIESEN Superstar würde Florian König gerne im Doppelpass sehen

30 Jahre Doppelpass, 30 Jahre wilde Thesen, hitzige Diskussionen, verrückte Anekdoten und spannende Analysen – der Doppelpass ist längst eine Institution in der deutschen Fußballberichterstattung. Einige Größen der Branche haben ihn bereits moderieren dürfen, viele Größen des Sports haben bereits in der Runde sitzen dürfen.

Seit knapp vier Jahren begrüßt Moderatoren-Legende Florian König jeden Sonntag die Gäste in seiner Sendung. Er ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Doppelpasses. Vor dem großen Jubliäum am 07. September hat der 57-Jährige gegenüber DER WESTEN über den Charme und die Besonderheit des Doppelpasses gesprochen. Dazu hat er auch verraten, welchen Gast er gerne einmal in seiner Runde begrüßen wollen würde.

Doppelpass-Jubiläum: Moderator König blickt auf legendäre Sendung

DER WESTEN Hallo Florian, du bist jetzt seit vier Jahren Moderator des Doppelpasses. Was macht die Sendung für dich aus? Was macht den Doppelpass so kultig?

Florian König: Für mich macht den Reiz dieser Sendung aus, dass sie live und ungeskriptet ist. Natürlich planen wir die Sendung, aber sie ist doch auch spontan. Dass man sich als Moderator auf fünf, sechs Gäste, auf kontroverse Diskussion und manchmal auch auf Blödsinn einstellen muss. Dass man zweieinhalb Stunden wach sein muss, um das Ganze im Griff zu behalten, dass man in allen Themen eingearbeitet sein muss, um die Bundesliga wirklich in der Breite erfassen zu können.

Und das alles macht es zu einer anspruchsvollen, aber total reizvollen Aufgabe. Dazu haben wir ein großartiges Team, mit dem ich unglaublich gerne zusammenarbeite. Für mich ist das echt ein toller Job.

Fühlst Du auch nach knapp vier Jahren noch ein gewisses Kribbeln, wenn du an das Set kommst? Oder ist es mittlerweile auch schon Arbeitsalltag geworden?

Natürlich ist es in gewisser Weise Alltag, das ist ja klar. Ich stehe seit fast 30 Jahren vor der Kamera. Ich bin zwar nicht mehr so nervös, wie ich es mal war, aber ich habe immer noch eine gewisse Anspannung. Ich habe immer noch eine Vorfreude. Ich merke, wie ich dann wacher und agiler werde.

Vor den Sendungen interagiere ich sehr gerne mit dem Publikum. Ich bin keiner, der sich zurückzieht und sich noch einmal ein Mantra vorsagt, sondern ich brauche Kontakt, ich brauche Interaktion und das habe ich beim Doppelpass einfach alles. Ich nehme die Stimmung, die von außen kommt, auf und versuche dann selbst eine gute Stimmung zu erzeugen. Nervosität ist das nicht mehr, aber es ist nicht so, wie wenn ich morgens unter die Dusche hüpfe. Da fühle ich mich doch anders.

Du hast diesen Job damals mitten in der Corona-Pandemie übernommen. Die ganzen Umstände waren damals noch deutlich anders. Inwieweit hat das für dich deinen Start erschwert?

Eigentlich gar nicht wirklich. Ich habe mir meinen Start selbst ein bisschen schwieriger gestaltet, weil ich einen Anspruch an mich selbst hatte, 20 Jahre Bundesliga nacharbeiten zu wollen. Ich war zuvor sehr lange in der Formel 1 und natürlich habe ich die Bundesliga verfolgt und nie den Kontakt verloren. Aber es ist etwas anderes, wenn du dich Woche für Woche damit beschäftigst. Manchmal habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das hat sich dann schnell gelegt, aber es ist nun mal so, dass sich alles erst einmal einspielen muss, wenn du ein neues Thema angehst oder eine neue Sendung übernimmst.

Man muss erst das Gefühl für die Sendung bekommen, bevor es dann ‚deine Sendung‘ ist. Das ging aber recht schnell. Vielleicht haben die Umstände mit den Beschränkungen und den Sendungen ohne Publikum einen kleinen Teil dazu beigetragen, aber es war mein Anspruch, jetzt sofort zu zeigen, dass ich mich auch im Fußball gut auskenne und ich in allen Themen sicher bin.

Wenn ich jetzt nach vier Jahren an das Set komme, fühle ich mich aber dann schon anders als 2020, als ich angefangen habe.

Hast du aufgrund deines Wechsels aus der Formel 1 in den Doppelpass im Laufe der Zeit kritische Stimmen wahrgenommen? Schließlich hast du über zwei Jahrzehnte die Formel 1 geprägt, ehe du in den Fußball zurückgekehrt bist.

Wir Medienschaffende sind auch gerne schnell dabei, jemandem ein Label aufzukleben. So war es am Anfang auch. Nach dem Motto: ‚Der Flori kommt jetzt aus der Formel 1 und möchte den Fußball übernehmen‘. Wenn man dieses Label erst einmal hat, bleibt das auch eine Weile. Ich wusste aber durch meine Zeit bei der „Kocharena“, dass das relativ schnell wechselt. Plötzlich kamen Leute zu mir und meinten: ‚Ich kenne sie nur vom Kochen und ich kenne sie gar nicht von der Formel 1‘. Mittlerweile ist es auch so, dass mich ganz, ganz viele Leute auf den Doppelpass und viel weniger auf die Formel 1 ansprechen. Mit dem Wissen hatte ich schon großes Vertrauen, dass es schnell geht bis die Fußballfans sagen: ‚Das ist einer von uns‘.

Ich habe als Fussballreporter und als Fussballkommentator angefangen – erst bei der ARD, später dann bei RTL als Champions League-Moderator, -Interviewer und Kommentator. Das hatten die Leute dann auch schon wieder teilweise vergessen. Man muss sich schon wieder ein wenig Fußball-Credibility erarbeiten. Das ist tatsächlich so.

König wünscht sich Ex-Bayern-Star im Doppelpass

In den drei Jahrzehnten des Doppelpasses waren schon etliche Fußballgrößen in der Sendung. Auch bei dir waren schon viele Trainer, Experten und Ex-Profis. Welche Person, die noch nicht im Doppelpass saß, würdest Du dir in deiner Show wünschen?

Da wünsche ich mir einen bestimmten Spieler: Thomas Müller würde ich mir wahnsinnig gerne mal als Gast wünschen. Ich habe das jetzt mehrfach schon medial angespielt. Ich hoffe, es erreicht ihn. Ich glaube, dass er wie eine Blaupause der perfekte Doppelpassgast wäre.

Er ist jemand, dem viel Sympathien entgegengebracht werden. Jemand, der weiß, was Entertainment ist. Jemand, der alles im Fußball erlebt hat und um keinen Spruch verlegen ist. Dazu hat er einen tollen und passenden Humor. Da würde wahnsinnig viel passen. Da könnte dann schon fast auf weitere Gäste verzichten werden (lacht). Thomas Müller wäre schon mein ‚Wunschgast‘. Die Liste ist noch ein wenig länger, aber auf Pole liegt momentan klar Thomas Müller.

Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw habe ich mir lange gewünscht. Der wird aber im Oktober bei uns vorbeischauen.

Immer wieder hört man kritische Stimmen, dass es im Doppelpass nur Stammtischparolen zu hören sind, dass viel über die ganz großen Vereine wie Bayern und Dortmund gesprochen wird und die kleineren Vereine außen vorgelassen werden. Was entgegnest du diesen kritischen Stimmen?

Ich denke, dass an allen kritischen Stimmen immer auch ein bisschen Wahres dran ist. Ich möchte das nicht vom Tisch wischen und sagen, dass das alles Blödsinn ist. Aber das Niveau hat sich im Laufe der Jahre auch schon verändert. Wir sind nicht nur eine Sendung voller Stammtischparolen, sondern haben sehr viele Farben und sehr viele Facetten, die wir bedienen. Wir sind nicht jeden Sonntag gleich.

Wir haben sehr wohl auch Sendungen, in denen wir uns ausführlich dem 1. FC Heidenheim, dem VfL Bochum oder dem FC Augsburg widmen. Wir haben ganz unterschiedliche Gäste – journalistische Edelfedern, Feingeister, Menschen, die aus dem Streaming oder aus dem Social-Media-Bereich kommen. Wir versuchen schon den gesamten Kosmos abzudecken.

Aber es ist wie vorhin beschrieben, dass es manchmal ein Label gibt, das s einem aufgesetzt wird. Und für viele ist das dann unverrückbar. Ich sehe es ein bisschen differenzierter, aber ich verstehe schon, dass wir ein bestimmtes Image haben. Dafür schäme ich mich überhaupt nicht. Der Doppelpass hat so viel bewegt in den letzten 30 Jahren und so viel zum Entertainment rund um den Fußball beigetragen. Das ist ein großer Verdienst und darauf kann man stolz sein.

Dass es an allem auch immer Kritik gibt, ist völlig okay und wir gehen damit ganz nüchtern um. Wir wollen das nicht wegschieben, verteufeln oder ins Reich der Fabeln verschieben, sondern nehmen das ernst, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und die Leute, die uns verfolgen, sagen und schreiben.

Wir können es nicht jedem recht machen. Letztlich entscheiden wir, entscheidet und gewichtet die Redaktion, welche Themen in die Sendung kommen. Und ja, der FC Bayern ist der größte Verein in Deutschland und einer der größten Vereine Europas. Das Interesse für diesen Verein ist größer als bei anderen, deswegen findet er sicher auch mehr statt. Aber was uns teilweise vorgeworfen, ist einfach absurd, weil wir sehr, sehr viele Sendungen haben, wo kein einziges Bayern-Thema vertreten ist.

König erinnert an legendären Hoeneß-Anruf

Hast du für dich so persönlich eine Doppelpass-Anekdote, die dir besonders hängen geblieben ist – ein bestimmter Gast, ein bestimmtes Zitat oder eine bestimmte Aktion?

Aus Archivbeobachtungen gibt es sehr, sehr viele Dinge – zum Beispiel dieser legendäre Krach zwischen Udo Lattek und Uli Hoeneß, den ich immer wieder sehr, sehr gerne sehe. Ich hatte auch schon das Glück – ich sage bewusst das Glück – dass Uli Hoeneß live in die Sendung angerufen hat.

Ich habe keine bestimmte Anekdote, aber was für uns die Sendung besonders reizvoll macht, ist, wenn wir aufgrund neuester Entwicklungen wie beispielweise einer Trainerentlassung alles umwerfen müssen. Manchmal ist es auch so, dass die Technik uns vor Schwierigkeiten stellt. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Sendung, in der plötzlich die Glasfaserverbindung von unserem Studio zum Sendezentrum unterbrochen war. Damals war ich praktisch schon im Taxi Richtung Sendezentrum, um in einem kleinen Studio mit zwei Leuten die Sendung durchzuziehen. Dann funktionierte es plötzlich doch und ich bin wieder umgedreht und wir konnten – wie gewollt – draußen senden.

Diese Momente, in denen du nicht genau weißt, was passiert, sind besonders aufregend und machen den Reiz dieser Sendung aus. Wir könnten den Doppelpass nicht aufzeichnen. Wir müssen immer live, immer aktuell sein. Sonst würden wir vieles an Aktualität aus der Bundesliga verpassen – auch Sonntagsmorgens zwischen 11 und 13:30 Uhr dreht sich die Welt weiter. Besonders im Fußball.

Formel-1-Aus kam für König „aus dem Nichts“

Dein Einstieg in den Doppelpass ist auch daraus resultiert, dass RTL 2020 die Formel-1-Rechte verloren hatte und es für dich dort – vorerst – nicht weiterging. Würdest du im Nachhinein sagen, dass es letztlich eine glückliche Fügung war?

Das könnte man schon so sagen. Mir war es immer wichtig, dass ich selbst entscheiden kann, wann irgendwas zu Ende geht und wann ich etwas Neues probieren möchte. In der Realität hat sich das oft anders dargestellt, sodass bestimmte Entscheidungen von Sendern getroffen werden. Diese Entscheidungen führen dann oft dazu, dass du es nicht beeinflussen kannst und dich neu orientieren musst. Ich bin im Nachhinein sehr froh darüber, wie es so gekommen ist. Ich habe mich dadurch nicht neu erfunden, aber ich konnte noch einmal eine neue Herausforderung für mich finden und feststellen, dass mir das unglaublich viel Freude bringt.

Es ist denkbar, dass wenn RTL damals die Rechte nicht verloren hätte, ich einfach weitergemacht hätte. Oft geht man den Weg, der sich bewährt hat, dann auch weiter. Ich vergleiche das manchmal mit Situationen von Spielern oder Trainern bei Fußballvereinen: Wenn der eigene Verein dir ein gutes Angebot macht, dann bleibst du wahrscheinlich, wenn du dich wohlfühlst. Wenn sich aber grundlegend etwas verändert – wie beispielsweise durch einen Abstieg – dann musst du vielleicht plötzlich einen Schritt gehen, den du gar nicht gegangen wärst und dann stellst du erst hinterher fest, dass das für dich persönlich gut war. In unserem Geschäft ist vieles nicht einfach so planbar und ungeplant hat sich für mich eine tolle Gelegenheit geboten. Denn ich bin in der Situation, in der ich gerade bin, enorm glücklich.

Von 1996 bis 2020 und seit 2024 an der Strecke: Florian König prägte eine Ära in der Formel 1. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Wie hast du das Formel-1-Aus – auch für dich persönlich – wahrgenommen? Das muss für dich auch ein harter Schlag gewesen sein.

Das war in der Tat ein harter Schlag. Das ist dieses Gefühl von Ohnmacht, weil du das nicht selbst beeinflussen kannst. Es hatte nichts mit persönlichen Leistungen zu tun, dass der Sender auf bestimmten Positionen Veränderungen herbeiführen wollte. Das war so nicht. Es war einfach so, dass sie die Rechte nicht mehr halten konnten. Das kam für mich damals aus dem Nichts. Es war nicht ganz einfach, das zu verkraften. Ich habe diesen Job knapp 25 Jahre gemacht, das war mein berufliches Leben.

Ich habe immer gewusst, dass so etwas kommen kann, aber wie das so ist im Leben: Man weiß die Dinge, aber wenn sie dann passieren, fühlt man trotzdem etwas dabei. Ich bin zwar nicht in Zukunftsängste versunken, aber leicht war es definitiv nicht. Man muss versuchen, sich auf sowas einzustellen, um dann zu schauen, wie geht es weiter. Und es ging ja gut weiter.

Zwischen Formel 1 und Doppelpass

Seit letztem Jahr ist die Formel 1 – teilweise – zurück bei RTL. Du bist wieder am Start und begleitest die Free-TV-Rennen. Wie kriegst du den Spagat zwischen Doppelpass und Formel 1 hin?

In diesem Jahr habe ich sechsmal ein Formel-1-Rennen, davon waren zwei in der Sommerpause des Doppelpasses. Also sind es in diesem Jahr vier Termine. Ich habe mit Jochen Stutzky eine sehr, sehr gute Vertretung für den Doppelpass. Er macht das wirklich gut.

Und es war in unserer Vertragskonstellation von Anfang an so geregelt, dass wenn es zu solchen Doppelungen kommt, dass RTL die Priorität hat und Sport 1 dies akzeptiert – andersrum wäre es genauso. Das ist eigentlich kein Problem. Wir haben im Jahr knapp 40 Sendungen, davon moderiere ich knapp 35 oder 36 und Jochen die restlichen vier. Das ist kein Problem. Inhaltlich den Switch hinzukriegen ist auch kein großes Thema. Ich bin sowohl im Fußball als auch in der Formel 1 gut drin, von daher geht das sehr gut.

Im Formel-1-Kosmos ist die mögliche Sky-Übernahme von RTL ein großes Thema. Kannst du den Fans Hoffnung machen, dass es in Zukunft noch mehr Rennen im Free-TV zu sehen geben wird?

Würde ich gerne, kann ich aber nicht, weil ich inhaltlich in diesem ganzen Prozess überhaupt nicht drin bin. Ich würde uns allen raten, jetzt erstmal zu warten, bis kartellrechtlich alles geklärt und dann alles vollzogen ist. Wenn ich die Worte des RTL-CEO, Stephan Schmitter, noch richtig im Ohr habe, ist es schon die Zielsetzung in allen Sportarten, auch im Free-TV zu senden und eine gute Rundumversorgung für Sportfans zu gewährleisten. Deswegen lasst uns alle gemeinsam hoffen und Schritt für Schritt abwarten.

Was würdest Du dir und dem Doppelpass zum Jubiläum wünschen?

Ich wünsche dem Doppelpass, dass er weiter so relevant bleibt, dass er weiter so streitbar bleibt. Daran arbeiten wir. Das ist eigentlich eher ein Versprechen, da wir darauf natürlich Einfluss nehmen. Zweitens wünsche ich mir für den Doppelpass, dass die Fußball-Bundesliga weiter Top-Leute zu uns schickt und dass die Angst, sich bei uns den Mund zu verbrennen, weiter sinkt. Und dann wünsche ich mir, dass wir noch viele Jahre diese tolle Sendung auf dem Schirm halten.

Denn so viele Fernsehmarken, die so eine lange Zeit erfolgreich sind, gibt es nicht. Drei Jahrzehnte gibt es diese tolle Sendung schon – da können diejenigen, die sich das ausgedacht und groß gemacht haben, echt stolz sein. Ich hoffe, dass ich deren Erbe weiterführen kann – auch über das Jubiläum am 07. September hinaus.