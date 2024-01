Handball-EM: Deutschland – Ungarn im Live-Ticker: Entscheidung gefallen! DHB-Team darf jubeln – aber nur kurz

Bei der Handball-EM 2024 steht für das DHB-Team eine vorentscheidende Partie an: Deutschland – Ungarn wird zu einem Schicksalsspiel. Bei einer Niederlage wäre der Traum vom Titel im eigenen Land schon ausgeträumt.

Bei Deutschland – Ungarn geht es am Montagabend (20.30 Uhr) in der Lanxess-Arena in Köln also schon um alles. Nach dem Dämpfer gegen Österreich muss das DHB-Team gegen Ungarn wieder einen besseren Auftritt zeigen.

Deutschland – Ungarn im Live-Ticker

Wie schlägt sich Deutschland am 3. Spieltag der Hauptrunde gegen Ungarn? Kann das Team von Alfred Gislason eine Leistungssteigerung zeigen und die Chancen auf das Halbfinale wahren? Alle Informationen zum Spiel Deutschland – Ungarn bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Deutschland – Ungarn 35:28 (18:17)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Abpfiff: Das war’s! Deutschland gewinnt dank einer starken zweiten Halbzeit am Ende doch recht deutlich gegen Ungarn und wahrt damit seine große Chance auf das Halbfinale. In der Tabelle zieht das DHB-Team an Österreich und Ungarn vorbei. Jetzt braucht es im letzten Hauptrundenspiel einen Sieg gegen Kroatien (Mittwoch, 24. Januar).

53. Min: Noch sieben Minuten zu spielen. Fünf Tore ist Deutschland vorne. Stand jetzt lebt der Traum vom Halbfinale. Mit dem Sieg gegen Ungarn wäre der erste Schritt getan.

45. Min: Deutschland führt hier weiter mit vier Toren. Es hätten aber auch mehr sein können. Knorr traf eben das leere Tor nicht. Noch ist keine Entscheidung gefallen.

35. Min: Ungarn nimmt gleich eine Auszeit. So hatten sie sich den Start in die 2. Halbzeit überhaupt nicht vorgestellt.

33. Min: Deutschland kommt besser aus der Pause, baut die Führung gleich auf drei Tore aus!

31. Min: Weiter geht’s!

Halbzeit: Das ging jetzt noch schnell: Deutschland dreht kurz vor der Halbzeit die Partie wieder, geht mit einer Führung in die Pause. Was heute auffällt: Das DHB-Team ist in der Offensive deutlich effektiver. Die Torhüter können allerdings noch nicht ganz an ihre Form anknüpfen.

29. Min: Kurz vor der Pause geht Ungarn wieder in Führung. Es bleibt ein extrem enges Spiel.

22. Min: Jubel in der Halle! Dank einiger Paraden von Späth dreht Deutschland die Partie, geht in Führung.

13. Min: Der erste Torwartwechsel bei Deutschland: Andi Wolff geht runter. David Späth kommt rein. Noch konnte Wolff nicht an seine starken Leistungen anknüpfen.

6. Min: Ungarn startet besser in die Partie, Deutschland läuft früh einem Rückstand hinterher.

Anwurf: Deutschland startet mit Ballbesitz. Auf geht’s!

20.26 Uhr: Jetzt werden die Nationalhymnen gespielt. Dann kann es endlich losgehen!

20.15 Uhr: Die Spannung steigt. In wenigen Minuten geht der nächste Handball-Krimi los.

19.54 Uhr: Schlechte Nachrichten vor Anpfiff! Timo Kastening fällt aufgrund eines Infekts aus. Für ihn rückt Lukas Zerbe vom TBV Lemgo nach.

19.38 Uhr: Spiel Nummer zwei ist vorbei: Frankreich besiegt Österreich mit 33:28. Damit kann die deutsche Mannschaft nun aus eigener Kraft wieder den Einzug ins Halbfinale schaffen. Ein Sieg gegen Ungarn muss trotzdem her.

18.49 Uhr: Gutes Omen für Deutschland? Das tierische EM-Orakel Eberhard hat einen Sieg für die DHB-Auswahl gegen Ungarn vorhergesagt. Das Schwäbisch-Hällische Schwein aus dem Kölner Zoo entschied sich für das Futter unter dem Ball mit der deutschen Flagge.

18.18 Uhr: Trotz des Dämpfers gegen Österreich hat Deutschland noch alle Möglichkeiten auf das Halbfinale. Dafür braucht es aber Schützenhilfe. Ein Sieg gegen Ungarn ist aber Pflicht.

So kommt Deutschland noch ins Halbfinale

Deutschland gewinnt gegen Ungarn und Kroatien UND Österreich verliert gegen Frankreich oder Island

Deutschland gewinnt gegen Ungarn und Kroatien UND Frankreich verliert gegen Österreich und Ungarn

Deutschland gewinnt gegen Ungarn und spielt gegen Kroatien Remis UND Österreich holt nur noch einen Punkt

18.01 Uhr: Jetzt geht es los mit Partie Nummer zwei: Frankreich trifft auf Österreich. Für Deutschland ein extrem entscheidendes Spiel.

17.12 Uhr: Die erste Partie des Tages ist schon rum: Island schlägt Kroatien, holt seinen ersten Sieg in der Hauptrunde. Schon jetzt ist aber klar: Sowohl Island als auch Kroatien sind bereits raus. Sie haben keine Möglichkeit mehr, das Halbfinale zu erreichen.

16.55 Uhr: Die Ungarn stehen in der Tabelle mit einem Punkt vor Deutschland auf Rang drei. Ungarn besiegte Island in der Vorrunde und Kroatien in der Hauptrunde. Gegen Österreich verloren die Ungarn aber mit 29:30.

15.22 Uhr: Ein kurzer Blick zurück: Am vergangenen Samstag holte die DHB-Auswahl in einem dramatischen Kampf gegen Österreich noch ein Remis. Lange Zeit war Deutschland im Hintertreffen, doch kurz vor Schluss fiel doch noch der Ausgleich. Der Auftritt machte allerdings wenig Mut für die weitere EM. Hier mehr dazu!

14.36 Uhr: Kurz zu den harten Fakten: Gespielt wird heute Abend um 20.30 Uhr in der Lanxess-Arena in Köln. Der Gegner heißt Ungarn.

13.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der Handball-EM 2024. Heute steht das Duell zwischen Deutschland und Ungarn an. Wir verfolgen die Partie live und halten dich in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.