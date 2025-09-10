Basketball-EM 2025: Deutschland – Slowenien im Live-Ticker: Nächster DBB-Coup oder folgt der Doncic-Hammer?

Nur noch drei Siege, dann ist der Titel perfekt: Für Deutschlands Basketballer steht bei der diesjährigen Europameisterschaft das Viertelfinale an. Es geht gegen einen der Geheimfavoriten: Slowenien mit Superstar Luka Doncic von den Los Angeles Lakers (10. September, 20 Uhr).

Schon bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren hatten Slowenien und Doncic gegen Deutschland das Nachsehen. Können Dennis Schröder und Co. das jetzt auch bei der Basketball-EM wiederholen und ins Halbfinale einziehen?

Deutschland – Slowenien im Live-Ticker

Wie wird Deutschland Slowenien-Superstar Luka Doncic aufhalten? Klappt es mit dem Halbfinaleinzug? Das DBB-Team will unbedingt den Titeltraum verwirklichen. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Partie.

Deutschland – Slowenien -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.05 Uhr: Nur noch weniger als eine Stunde zum Anpfiff! Die Spannung steigt und alle DBB-Fans stellen sich nur noch eine Frag: Wird Luca Doncic zu stoppen sein?

18.12 Uhr: Wo das Spiel zwischen Deutschland und Slowenien übertragen wird, erfährst du hier.

17.22 Uhr: Mit Griechenland und der Türkei stehen die ersten Halbfinalisten schon fest, die dann auch direkt aufeinandertreffen. Das andere Halbfinale findet dann zwischen den Siegern der Spiele Deutschland – Slowenien und Finnland – Georgien statt.

16.55 Uhr: Kommen wir zum Gegner Slowenien. Nach einem Stolperstart mit zwei Niederlagen fing sich das Team um NBA-Star Luka Doncic und feierte wichtige Siege auf dem Weg ins Viertelfinale. Vor allem Doncic überragte bei den Partien. Auf ihn wird es nun auch gegen die Deutschen ankommen. 2023 kam es bei der Basketball-WM zum Aufeinandertreffen. Damals siegte das DBB-Team deutlich mit 100:71 und ließ Doncic keine Chance. Wiederholt sich das erneut?

16.04 Uhr: Eine bittere Nachricht gab es vorab um Bundestrainer Alex Mumbru: Auf einer Pressekonferenz mit der kompletten Mannschaft verkündete er, dass er für den Rest des Turniers von seinem Assistenzcoach Alan Ibrahimagic ersetzt wird. Mumbru, der mehrere Tage im Krankenhaus lag und auch im Hotel dann die Spiele verfolgen musste, ist noch nicht vollständig genesen. Hier gibt es alle Aussagen des Spaniers.

Mittwoch, 10. September, 15.34 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Slowenien bei der Basketball-EM 2025. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.