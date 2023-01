Deutschland – Norwegen im Live-Ticker: Schon vor Anwurf! DHB-Team erwartet Hammer bei Handball-WM

Das Viertelfinale ist sicher, doch der Gegner noch nicht. Deshalb fällt am Montag (23. Januar, 20.30 Uhr) bei Deutschland – Norwegen die Entscheidung, wer in der nächsten Runde dann gegen Spanien oder Frankreich ran muss.

Schon vor dem Anwurf bei Deutschland – Norwegen ist die Entscheidung gefallen. Der Verlierer der Partie trifft dabei auf Rekordsieger Frankreich. Der Sieger hat aber auch einen harten Brocken vor sich.

Deutschland – Norwegen im Live-Ticker

Geht Deutschland als Tabellenführer ins Viertelfinale oder als Zweiter und damit gegen Frankreich? Bei der Handball-WM 2023 erwartet das DHB-Team so oder so ein Kracher. Alle Informationen rund um die Partie bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Deutschland – Norwegen -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

22.28 Uhr: Jetzt steht es fest! Frankreich besiegt Spanien in einer äußerst spannenden Partie mit 28:26 und ist damit der Gegner des Tabellenzweiten in dieser Gruppe. Heißt: Wird Deutschland Gruppensieger in der Gruppe, trifft man im Viertelfinale auf Spanien.

21.53 Uhr: Das letzte Mal trafen beide Teams im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft aufeinander. Damals gewannen die Norweger in der Gruppenphase deutlich mit 28:23 gegen Deutschland. Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften ist aber dennoch ausgeglichen. In 13 Duellen gab es je fünf Siege, drei Spiele endeten Unentschieden.

20.43 Uhr: Norwegen, das wie das DHB-Team noch ungeschlagen ist, zeigt sich mit viel Respekt vor der Partie. „Deutschland ist eine Topmannschaft und einer von den Favoriten“, sagte Norwegen-Star Sander Sagosen.

19.15 Uhr: Auf das DHB-Team wartet eine wegweisende Begegnung. Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Norwegen geht Deutschland als Gruppensieger der Hauptrunde in das Viertelfinale.

18.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Hauptrundenpartie der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der WM 2023 in Polen und Schweden. Anwurf ist um 20.30 Uhr gegen Norwegen.