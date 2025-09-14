Es ist schon wieder passiert! ER macht das DBB-Team zum Europameister

Es ist einfach eine goldene Generation! Das DBB-Team ist nach der Weltmeisterschaft 2023 jetzt auch Europameister – und das in einem spektakulären Finale gegen die Türkei.

Mehr Spannung ging nicht. Die Türkei zeigte gegen Deutschland ein bärenstarkes Spiel und war lange Zeit in Führung. Das DBB-Team tat sich schwer – doch dann kam er – dann kam Dennis Schröder.

DBB-Team ist Europameister

Deutschland hat ein unfassbares Turnier gespielt. Jedes Spiel gewonnen und fast immer überzeugt. Portugal wurde im Achtelfinale klar besiegt, die starken Slowenen im Viertelfinale bezwungen, ein recht deutliches Halbfinale gegen Finnland gewonnen und nun das unfassbar knappe Finale gegen die Türkei gemeistert. Ein überragender Verlauf des DBB-Teams.

+++ Basketball-EM 2025: Deutschland – Türkei im Live-Ticker: DBB-Team gewinnt! Deutschland ist Europameister +++

Die zentrale Figur auch bei diesem Turnier: Dennis Schröder. Besonders im Finale blühte er auf – doch das war zu Beginn überhaupt nicht abzusehen. Schröder zeigte gegen die Türkei zunächst kein besonders auffälliges Spiel. Es gab sogar einen Schock-Moment: Schröder fiel früh auf seinen Ellenbogen, und es gab Zweifel, ob er überhaupt weiterspielen könnte.

Schröder ist MVP

Doch er spielte weiter – und wie. Das DBB-Team lag kurz vor Schluss noch hinten – doch dann kam der Schröder-Moment. In den letzten Sekunden holte Schröder noch einen Rebound, wurde daraufhin gefoult und verwandelte anschließend beide Freiwürfe. Schröder drehte das Finale in den letzten Momenten im Alleingang.

Das Ergebnis dieses unfassbaren Turniers? Schröder wurde erneut MVP, genau wie beim WM-Erfolg 2023. Diese Auszeichnung erhielt der deutsche Kapitän direkt nach dem Abpfiff. Er war es schon längst – doch Schröder steigt immer weiter in den Legendenstatus des deutschen Basketballs auf.