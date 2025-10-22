DAZN bestätigt TV-Hammer! Alle Zuschauer dürfen jubeln

Europäischer Spitzenfußball. Den bietet DAZN regelmäßig im kostenpflichtigen Abonnement. Das ändert der Streamingdienst jetzt und wählt dafür wohl das größte Spiel des europäischen Vereinsfußballs – das El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Am Sonntag (26. Oktober, 16.15 Uhr) treffen die beiden spanischen Topklubs aufeinander. DAZN überträgt (auch ohne Abo). Und die Ausgangssituation könnte kaum spannender sein. Real auf eins, Barca der direkte Verfolger und nur zwei Punkte in der Tabelle hinter den Königlichen. Das Duell am zehnten Spieltag der spanischen Liga bestimmt in jedem Fall über den Tabellenführer – und jeder kann es live verfolgen.

DAZN zeigt Clasico kostenlos

Denn DAZN stellt das Spiel kostenlos zur Verfügung. Erforderlich ist hierfür lediglich ein DAZN-Account. Kein Abo muss abgeschlossen werden. Keine Bezahlinformationen müssen angegeben werden. Eine Anmeldung mit Nutzername, E-Mail und Passwort reicht schon aus, um das El Clasico live schauen zu können. Das Ganze ist Teil einer neuen Option des Streamingdienstes.

DAZN plant künftig, den Zuschauern regelmäßig Spiele der europäischen Top-Ligen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ein Angebot, das bei vielen Fußballfans auf große Begeisterung treffen dürfte. Immerhin befinden sich Kunden, die alle Fußballspiele live erleben wollen, schnell im Abo-Dickicht zwischen DAZN, Sky und RTL+.

Spannung im El Clasico

Am Sonntag kommen Fans des spanischen Fußballs auch so voll auf ihre Kosten. Die letzten Partien, im Meisterschaftsendspurt und im Copa-del-Rey-Finale, machen definitiv Lust auf mehr. Beide konnte Barca mit 4:3 und 3:2 (n.V.) für sich entscheiden.

Sportlich dürfte ein Duell auf Augenhöhe anstehen – auch ohne Hansi Flick auf der Bank (mehr dazu hier). Alle Zuschauer ohne DAZN-Abo dürfen jetzt schon jubeln. Es wird sich zeigen, wie stark das Angebot des Streamingdienstes angenommen wird.