DAZN schnappt sich Rechte! Jetzt ist es offiziell

Tolle News für DAZN und den Sportfans! Der Sport-Streamingdienst will sich für viele Sportarten für die TV-Rechte sichern. Vor allem bei der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein Poker mit Sky an.

Nebenbei konzentriert sich DAZN aber auch auf andere Wettbewerbe und hat jetzt gute Nachrichten für die Kunden. Die Fans dürfen sich jetzt freuen.

DAZN sichert sich TV-Rechte

DAZN wird ab sofort die FIM World Supercross Championship übertragen. Das bestätigte das Unternehmen nun offiziell. Nun können die Fans auf der ganzen Welt live das Event verfolgen. Die Saison startete bereits am 26. Oktober. Der Streamingdienst wird ab jetzt jede Runde live und kostenlos übertragen. Teil der Kooperation ist auch die Übertragung der Highlights von jedem Rennwochenende.

Auch interessant: Sky hat nur das Nachsehen! DAZN schnappt sich TV-Rechte

Am 23. und 24. November gibt es die nächsten Rennen in Perth (Australien). Danach folgen das Saisonfinale in Abu Dhabi und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

„DAZN wird seine Spitzentechnologie und unübertroffene globale Reichweite nutzen, um das Publikumswachstum für die FIM-Supercross-Weltmeisterschaft 2024 voranzutreiben. Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, diese Saison kostenlos zu verfolgen, ist ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit dieses spannenden Sports zu erhöhen“, freut sich DAZN-Group-CEO Shay Segev.

„Möchten, dass unser Sport von vielen Menschen gesehen wird“

Und auch der CEO der FIM World Supercross Championship, Tom Burwell, ist froh über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns riesig, die FIM World Supercross Championship 2024 mit DAZN einem weltweiten Publikum zugänglich machen zu können und, was noch wichtiger ist, dass sie für Fans auf der ganzen Welt frei empfangbar ist. Wir möchten, dass unser Sport von so vielen Menschen wie möglich gesehen und genossen wird, und diese Partnerschaft mit DAZN trägt wesentlich dazu bei, dies zu verwirklichen.“

Mehr Nachrichten für dich:

Viel interessanter dürfte es aber in einigen Wochen werden. Denn dann wird von der DFL bekannt gegeben, wer sich die Bundesliga-Rechte gesichert hat. Sky und DAZN wollen sich das Paket B schnappen. Dieses umfasst 196 Bundesliga-Live-Spiele am Freitagabend und Samstagnachmittag sowie die Relegation. Wer wohl den Zuschlag bekommen wird?