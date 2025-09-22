DAZN erfüllt Fans großen Wunsch – „Wir haben euch gehört“

Die neue Saison ist im vollen Gange – und jetzt legen auch die ganzen nationalen und internationalen Pokalwettbewerbe richtig los. Bei DAZN dürfen sich die Kunden also auf jede Menge Spitzenfußball in den kommenden Wochen und Monaten freuen.

Einige Fans hatten auch immer wieder Forderungen an DAZN, nicht nur deutsche Kommentatoren bei den Spielen einzusetzen. Diesen großen Wunsch hat der Sport-Streamingdienst jetzt einer Fangruppe erfüllt.

DAZN macht türkische Fans glücklich

Wie das Unternehmen verraten hat, wird es bei vielen Spielen mit türkischen Teams oder der Nationalmannschaft neben einem deutschen Kommentator auch noch eine Begleitung auf Türkisch geben. „Wir haben euch gehört. Türkischer Kommentar auf DAZN“, schreibt der Sport-Streamingdienst.

Für die große Anzahl der Türken in diesem Land sind das tolle Nachrichten. So wird es in den kommenden Wochen bei den Champions-League-Spielen von Galatasaray beispielsweise auch türkische Kommentatoren geben, die die Partien kommentieren werden.

„Immer auf Schalke" Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >>

Auch die Qualifikationsspiele der türkischen Nationalelf im Oktober und im November werden dann auf Türkisch zu hören sein. Die Freude über solch eine Option ist bei den türkischen Fußballfans groß.

„Die beste Idee“

„Nur Liebe für euch, danke DAZN“, „Endlich! Ich habe lange darauf gewartet“ und „Let’s go! Was gibt es Schöneres?“, heißt es unter anderem in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Mit dem Service sind also die vielen türkischstämmigen Kunden sehr zufrieden.

Direkt kommt auch die Frage auf, ob der Streaming-Anbieter sich die Rechte der türkischen Süper Lig schnappen kann. Die Übertragungsrechte für die Liga hat „beIN Sports“. Hierzulande braucht man ein Abo beim Streaming-Anbieter Digiturk Euro, der auch noch andere türkische TV-Programme zeigt. Das Abo kostet im Monat 19,99 Euro.

Da müssen sich die türkischen Fans dann etwas gedulden, bis die Süper Lig von einem deutschsprachigen Anbieter gezeigt wird.