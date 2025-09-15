DAZN sorgt für Paukenschlag – Millionen Fans schauen plötzlich in die Röhre

Trotz explodierter Abo-Preise wächst DAZN immer weiter. Auch in Deutschland kommen Bundesliga-Fans nicht um den Streamingriesen herum, wollen sie alle Spiele ihrer Lieblingsmannschaft sehen. Es sei denn, sie greifen auf illegale Streams zurück.

Genau hier ist DAZN nun aber ein großer Schlag gelungen. Eine Plattform mit jährlich über 100 Millionen Nutzern wurde mithilfe einer Anti-Pirateria-Allianz abgeschaltet. Für die unzähligen unrechtmäßigen Streaming-Zuschauer blieben die Bildschirme plötzlich dunkel. Doch es bleibt ein Kampf gegen Windmühlen.

DAZN gelingt Schlag gegen Streaming-Piraterie

Warum viel Geld für ein Abo bezahlen, wenn es den Stream auch umsonst gibt? Mit diesem Credo greifen Wochenende für Wochenende unzählige Sportfans auf illegale Übertragungs-Angebote zurück. Das Anschauen solcher Piraten-Streams ist durch Spam, Scam, Werbeflut und Co. zwar sehr unsicher und oft mühselig – aber kostenlos und rechtlich in einer Grauzone. Das Anbieten solcher Streams dagegen ist streng verboten und kostet die Rechte-Inhaber jährlich Milliarden. Und so kämpfen sie gegen die Flut von Angeboten.

Dabei gelang DAZN nun ein Mega-Coup. Wie das Unternehmen selbst verkündete, konnte die beliebte Piratenstream-Seite „Calcio“ abgeschaltet werden. Allein im Jahr 2024 hatte diese 123 Millionen Zugriffe aus aller Welt. Besonders beliebt war sie in Italien, wo DAZN ebenfalls viele nationale Liga-Rechte hält. Diese Spiele, aber auch die Champions League, NBA und Formel 1 wurden dort illegal gezeigt.

Piratenstream-Seite zerstört

Am ersten September-Wochenende gingen bei Calcio aber die Lichter aus. Statt der Streams sehen die Besucher fortan nur noch eine Warnung vor solchen verbotenen Angeboten sowie einen Verweis auf das nötige Abo bei DAZN. „Die Schließung illegaler Betriebe wie Calcio ist für den Schutz der Fans, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Wahrung des Wertes und der Integrität des Live-Sports von entscheidender Bedeutung“, sagte Ed McCarthy, COO der DAZN-Gruppe. „Das entschlossene Vorgehen von ACE und DAZN bei der Entfernung dieser Website hat weiteren Schaden für das Wohlergehen des Sport-Ökosystems verhindert.“

Geholfen hat dabei einmal mehr die ACE – die Alliance for Creativity and Entertainment. Der Zusammenschluss von über 50 Medien kämpft seit Jahren gegen Produkt-Piraterie – und damit gegen Windmühlen, denn fast täglich schießen neue Angebote aus der Erde.