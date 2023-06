DAZN: „Wachsende Bedrohung“ – Streamingdienst verkündet drastischen Schritt

Auf dem Sportrechte-Markt sind DAZN, Sky, Amazon und Co. erbitterte Konkurrenten – doch sie haben einen gemeinsamen Feind. Illegale Streams kosten die Branche jedes Jahr Milliarden.

Nun hat DAZN einen großen Schritt verkündet, um die immer weiter wachsende Bedrohung durch Piraterie zu bekämpfen. Der Streamingdienst schließt sich einer internationalen Allianz an, die den Betrügern an den Kragen will.

DAZN geht großen Schritt im Kampf gegen Piraterie

28 Milliarden Euro. So viel verliert die Sportstreaming-Branche laut einer Studie durch illegale Übertragungen im Netz – jedes Jahr! Während die TV-Rechte an den großen Sport-Events immer teurer und umkämpfter werden, müssen sich die Anbieter auch immer mehr gegen Produkt-Piraterie wehren. Die sind auch durch die steigenden Abo-Preise (hier mehr) immer beliebter.

Seit einigen Jahren kämpft eine Allianz betroffenener Konzernen gegen die unerlaubte Übertragung von Pay-TV-Streams. Nun hat diese „Alliance for Creativity and Entertainment“ einen neuen Mitstreiter. Am Mittwoch verkündete DAZN, der weltweiten Allianz beigetreten zu sein. Mit diesem Schritt wird dort obendrein eine Anti-Piraterie-Taskforce gegründet. Der gehört auch der „Global Player“ beIN Sports.

DAZN tritt Anti-Piraterie-Allianz bei

„Mit der Aufnahme von DAZN und der Einrichtung der Task Force konzentriert sich die Koalition auf die wachsende Bedrohung, die groß angelegte Piraterieanbieter für Live-Sport-Sender, -Vertreiber und -Ligen darstellen“, heißt es in der Pressemitteilung des Streamingdienstes, der in Deutschland Rechte an Bundesliga, Champions League und weiteren prominenten Sportligen hält.

„Der Diebstahl von geistigem Eigentum an Live-Sportinhalten ist ein Branchenproblem, das sich negativ auf alle Sportarten und Sportfans auswirkt und es bedarf einer globalen konzertierten Anstrengung, um es sinnvoll anzugehen. Die ACE ist aufgrund ihrer Erfolgsbilanz, ihres Rufs und ihrer Erfahrung bei der Durchführung effektiver Maßnahmen die natürliche Heimat für die Sports Piracy Task Force“, sagt Shay Segev, CEO der DAZN-Gruppe.