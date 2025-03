DAZN: Neue Rechte! Streaming-Anbieter greift nach nächstem Sky-Kerngebiet

DAZN und Sky – immer wieder kamen sich die beiden Pay-Anbieter in den letzten Jahren in die Quere. Der Streit um diverse Sportrechte für den deutschen Raum führte die Streaminganbieter sogar schon vor Gericht (hier mehr dazu erfahren).

Natürlich sind insbesondere die Fußballrechte hart umkämpft. Bundesliga-Fußball zeigen in den kommenden Jahren beide Anbietern. Bei einer anderen Sportart, in der bisher eigentlich Sky die Oberhand hatte, nistet sich DAZN jetzt aber auch ein.

DAZN schwingt die Schläger

Auf der einen Seite NFL und NBA, auf der anderen Seite NHL und Motorsport – die beiden Platzhirsche hatten bisher neben dem Fußball weitere Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmale in Sachen Sportübertragung. Für Sky gehört dazu auch Golf! So zeigt der Pay-TV-Anbieter sämtliche Major Turniere von Damen und Herren live.

+++ Auch interessant: Bundesliga: Rückkehr-Hammer offiziell – Fans staunen nicht schlecht +++

Allerdings traut sich jetzt auch der Kontrahent aus der Deckung. Wie jetzt herauskommt, hat sich DAZN die weltweiten Übertragungsrechte an der „LIV Golf League“ sichern können. Wie die (noch recht neue) Golfserie selbst stolz mitteilte, ist diese ab sofort in mehr als 200 Ländern frei über den Streamingdienst empfangbar. In Ländern wie Deutschland und der Schweiz hält das Unternehmen sogar die exklusiven Übertragungsrechte.

Der Milliarden-Deal und seine Auswirkung

Doch warum kann es sich DAZN leisten, (Exklusiv-)Rechte zu erwerben, die Übertragung anschließend aber frei zugänglich zu machen? Die Antwort liegt im Milliarden-Deal mit dem saudi-arabischen Staatsfonds, den das Unternehmen vor Kurzem einging. Der Investoreneinstieg soll Einnahmen von rund einer Milliarde Dollar gebracht haben.

Weitere Nachrichten von uns:

Und siehe da: Die „LIV Golf League“ wurde mit Hilfe desselben Staatsfonds gegründet, der jetzt Mehrheitseigner beim Streamingdienst ist. Logisch, dass die Scheichs Reichweite und Präsenz ihres Projekts gleich mal pushen wollen. Neben der Golf League hat DAZN auch noch die DP World Tour im Programm. Ob man Sky bald also auch im Golf den Rang ablaufen möchte?