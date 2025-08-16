DAZN macht Neuerungen offiziell! Darauf dürfen sich Kunden jetzt freuen

DAZN hat die begehrten Rechte an der Bundesliga-Konferenz übernommen und löst damit Sky nach 25 Jahren ab. Programmchef Michael Bracher spricht von einem „großen Erbe“, das der Streamingdienst respektieren will. Ziel sei es, die Übertragungen mindestens auf Sky-Niveau zu halten, wenn nicht sogar zu übertreffen.

Die Konferenz wird erstmals direkt aus den Stadien produziert. Am 1. Spieltag berichtet DAZN live aus Frankfurt. Reporter und Kommentatoren sind entweder vor Ort im Einsatz oder arbeiten aus einem neuen Konferenz-Studio. Sami Khedira wird die Übertragungen als Hauptexperte begleiten. Weitere bekannte Gesichter wie Nils Petersen und Laura Wontorra komplettieren das DAZN-Team.

DAZN setzt auf neue Dynamik und Unterhaltung

Die Bundesliga-Konferenz wird durch frische Elemente aufgewertet. DAZN plant beispielsweise schnellere Umschaltungen zwischen den Spielen und den Einsatz eines Splitscreens. Dabei sollen „entertainige“ Aspekte gezielt eingebaut, jedoch nicht übertrieben werden. Laut Bracher bleibt der zentrale Fokus auf dem Fußball: Es gehe darum, den Fans ein dynamisches, aber informatives Erlebnis zu bieten.

+++ Nicht auf Sky oder DAZN: Deutscher TV-Sender sorgt für Champions-League-Überraschung +++

Sky reagiert auf den Rechteverlust mit Innovationen wie einer Multiview-Option, die das gleichzeitige Verfolgen mehrerer Spiele ermöglicht. Dennoch ist DAZN zuversichtlich, den Großteil der Zuschauer für sein Angebot zu gewinnen. Der höhere Preis von 34,99 Euro monatlich im Jahresabo bleibt allerdings ein kontroverses Gesprächsthema.

Neue Re-Live-Inhalte

DAZN bietet Fans künftig die Möglichkeit, jedes Bundesliga-Spiel direkt nach Abpfiff im Re-Live zu sehen. Auch Sky erweitert sein Angebot durch dieses Feature. DAZN sieht darin einen „Riesenmehrwert“, der sowohl neue Nutzer anziehen als auch Bestandskunden binden soll.

Hier mehr News für dich:

Nach Aussage von DAZN-CEO Alice Mascia soll die Saison 2024/25 für den Streamingdienst erstmals komplett profitabel gewesen sein. Die Bundesliga-Konferenz wird dabei als eine der wichtigsten Wachstumsstrategien betrachtet. Zukünftig will DAZN seine Position weiterhin stärken und die Zuschauer langfristig begeistern.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.