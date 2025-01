DAZN: Preis-Hammer! Bald auch in Deutschland?

Neidisch schauen Fußballfans aus Deutschland derzeit nach Frankreich. Dort wie hier ist die Preispolitik von DAZN ein großes Thema. Hierzulande läuft beispielsweise weiterhin eine Sammelklage der Verbraucherzentrale wegen sprunghaft angestiegener Abo-Preise.

Auch in Frankreich musste DAZN zuletzt harte Kritik einstecken. Viele Kunden empfanden die aufgerufenen Kosten, um die heimische Ligue 1 zu sehen, als zu hoch. Der Streamingdienst reagiert nun drastisch und eröffnet die Frage: Könnte es bald auch in Deutschland zu einer Senkung der Preise kommen?

DAZN in Frankreich unter Druck

Was war passiert? Zu Beginn der aktuellen Saison erwarb das Unternehmen die Rechte für die höchste französische Spielklasse für den französischen Markt. Das entsprechende Paket kostete rund 30 Euro pro Monat. Zu viel für zahlreiche Kunden. Die Folge: Die Zuschauerzahlen sanken deutlich wie, wie „DWDL“ berichtet.

Darauf reagierte der Rechteinhaber jetzt. Brice Daumin, DAZN-Frankreich-Chef, kündigte eine neue, dauerhafte Preisstruktur an. „Wir haben die Fans gehört“, kündigte er bei „Le Parisien“ deutlich günstigere Preise an.

So kostet das Monatsabo für die Ligue 1 künftig nur noch 19,99 Euro. Zudem werde es ein Sonderangebot geben, dass sich an alle unter 26-Jährigen wendet. Sie müssen dann nur 10 Euro bezahlen.

Ähnliche Entwicklung in Deutschland?

Preise, von denen Kunden in Deutschland derzeit nur träumen können. Ein reines Bundesligaabo gibt es hierzulande nicht. Wer die Spiele sehen will, muss „DAZN Unlimited“ (44,99 Euro pro Monat/34 Euro pro Monat im Jahresabo) abonnieren und kann dort auch nicht alle Bundesliga-Spiele sehen. Angesichts der Entwicklungen in Frankreich hat diese Redaktion bei DAZN-Deutschland nachgefragt, ob auch hierzulande Preissenkungen möglich wären.

Dazu heißt es von einem Unternehmenssprecher gegenüber unserer Redaktion, dass die beiden Märkte Frankreich und Deutschland unabhängig voneinander arbeiten. Während das Unternehmen in Deutschland schon neun Jahre am Markt ist, ist das in Frankreich erst seit wenigen Monaten der Fall. Dies zeige „die Unvergleichbarkeit beider Märkte und Länder, die sich auch durch elementare Unterschiede in Gesellschaft, Medienkonsum oder auch im DAZN-Angebot erklärt.“

Zudem heißt es: „Unsere aktuelle Preis- und Paketgestaltung ist fair und reflektiert dieses umfangreiche und werthaltige Angebot, das neben dem Fußball zusätzlich zahlreiche weitere Top-Rechte aus anderen Sportarten umfasst.“ Klingt also nicht danach, als wenn bei DAZN auch in Deutschland die Preise runtergehen würden. Wer sparen will, muss die Augen nach Sonderangeboten offen halten.