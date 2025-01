DAZN verkündet Rechte-Hammer – Mega-Deal lässt Football-Fans jubeln

American Football erlebt in Deutschland und Europa seit Jahren einen Boom. In den USA längst Sportart Nummer 1, schauen auch immer mehr Fans auf dem alten Kontinent die Spiele. Nicht nur die Top-Liga NFL ist dabei beliebt.

Was dem Amerikaner der „Collage Football“ ist, soll hierzulande die „European Football Liga“ werden – die zweite starke Kraft im Faninteresse hinter der NFL. Nun hat DAZN einen wahren Rechte-Hammer verkündet. Für die nächsten acht Jahre wird das Streamingportal weltweit zur „Heimat der ELF“.

Am Donnerstag (31. Januar) ließen DAZN und ELF die Bombe platzen. Die Football-Liga und der Sport-Anbieter haben sich auf eine große und langfristige Partnerschaft geeinigt. Fortan wird es weltweit beim Streamingdienst einen „ELF Game Pass“, vergleichbar mit dem beliebten „NFL Game Pass“, geben. Mit dem können Football-Fans in über 200 Ländern nun exklusiv auf DAZN alle Spiele der Liga sehen.

Erst 2020 gegründet, etabliert sich die ELF in Europa immer mehr als zweite Kraft hinter der NFL. Der Deal leitet nun die nächste Stufe in ihrer Popularität ein. „Die langfristige Partnerschaft mit DAZN markiert einen Meilenstein in der Geschichte der ELF“, sagte Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF. „Mit DAZN an unserer Seite können wir unsere Vision, American Football als festen Bestandteil der europäischen Sportszene zu etablieren und weltweit populär zu machen, weiter vorantreiben.“

Alle ELF-Spiele exklusiv auf DAZN

Und weiter: „Die Kombination aus innovativer Plattform und enormer Reichweite wird es uns ermöglichen, die Spiele und Geschichten der ELF Millionen von Fans auf der ganzen Welt näherzubringen. Dies ist ein riesiger Schritt für die Liga, ihre Franchises und den Fußball in Europa. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, unsere Fangemeinde zu vergrößern, die Leidenschaft für den Sport weiter zu entfachen und die European League of Football auf ein neues Level zu heben.“

Shay Segev, Boss des Streamingdienstes, sagt: „Die European League of Football ist ein dynamischer Newcomer im europäischen Sport. Als internationale Heimat des NFL Game Pass treibt DAZN das rasante Wachstum der Popularität von American Football in Europa voran. Die ELF hat ihr Potenzial bewiesen, dies weiter voranzutreiben. Unsere Mission bei DAZN ist es, das attraktivste und vielfältigste Erlebnis zu bieten, und die ELF teilt diesen Anspruch mit ihren dynamischen und erstklassigen Inhalten. Mit dieser Partnerschaft wird DAZN eine globale Heimat für die ELF schaffen, neue Zuschauer erreichen und die Popularität von American Football in Europa steigern.“