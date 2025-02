DAZN lässt die Katze aus dem Sack – jetzt ist es offiziell

Auf DAZN warten im deutschsprachigen Raum aufregende Zeiten. Ab der kommenden Spielzeit verschiebt sich die Rechtelage für die Bundesliga grundlegend. Der Streamingdienst überträgt dann nicht mehr die Freitagsspiele, dafür aber die Samstags-Konferenz.

Um das abzulichten braucht es natürlich jede Menge Personal und, wie bei DAZN üblich, auch Experten. Mit einem bekannten Gesicht konnte man sich nun auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Weltmeister Sami Khedira bleibt an Bord.

DAZN verlängert mit Khedira

Das verkündete das Unternehmen am Mittwoch (19. Februar). Demnach hätten beide Seiten die Partnerschaft verlängert, wodurch Khedira auch in Zukunft als Experte für die Bundesliga und Champions League an Bord bleibt. Darunter fallen wie bisher auch Aufgaben als Analyst und Co-Kommentator.

++ Sportschau (ARD) verkündet Coup! Vertrag unterschrieben ++

Khedira arbeitet bereits seit 2022 TV-Experte, nachdem er im Jahr zuvor seine Karriere als aktiver Fußballprofi beendet hatte. „Die Arbeit mit DAZN macht mir großen Spaß, weil wir die Spiele nicht nur zeigen, sondern sie auch für die Fans erlebbar machen“, kommentierte Khedira seine Entscheidung, weiterzumachen.

Mehr Fußballprogramm ab Sommer

Wie lange er sich mit der neusten Unterschrift an den Sky-Rivalen bindet, verriet keine der beiden Seiten. Angesichts des Lobes von Unternehmensseite dürfte DAZN (hier mehr zu den aktuellen Problemen des Anbieters lesen) aber daran gelegen gewesen sein, Khedira noch eine Weile vor der Kamera zu haben.

„Sami ist eine große Bereicherung für DAZN und eine tragende Säule unserer Live-Berichterstattung“, kommentierte beispielsweise Michael Bracher, Programmchef des Streamingdienstes, die Personal-Entscheidung.

Noch mehr Nachrichten von uns liest du hier:

In seiner Rolle als Experte freut sich Khedira vor allem auf die kommende Bundesliga-Saison. Bei der jüngsten Rechtevergabe durch die DFL konnte man sich die Rechte an der Samstags-Konferenz sichern. Zudem werden weiterhin die Spiele am Sonntag per Stream zu sehen sein.