DAZN macht irre Ankündigung zum Saisonstart: Kostenloses Angebot für Fußballfans

DAZN und die Preise: Ein Thema, das Fußballfans immer wieder Wut bereitet. Um seinen Verein supporten zu können, muss jeder Zuschauer mittlerweile tief in die Tasche greifen. Doch jetzt folgt eine gute Nachricht für viele Fußballfans.

DAZN sorgt für eine krasse Überraschung! Es handelt sich um ein kostenloses Angebot. In LaLiga haben Zuschauer die Möglichkeit, ein Spiel kostenlos zu sehen – und das durch ein ganz besonderes Feature.

DAZN mit Eligella-Kooperation

Wer kennt ihn nicht? Er ist einer der bekanntesten und größten Twitch-Streamer Deutschlands: Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97 oder Eligella. Auf seinem Twitch-Kanal hat am Dienstag (19. August) jeder Fan die Möglichkeit, den LaLiga-Auftakt zwischen Real Madrid und Osasuna um 21 Uhr komplett kostenlos zu verfolgen.

+++ Nicht auf Sky oder DAZN: Deutscher TV-Sender sorgt für Champions-League-Überraschung +++

Eligella streamt in Kooperation mit DAZN das Spiel live auf seinem Kanal – in Form einer Watch-Party. Jeder kann einschalten und die Begegnung des spanischen Rekordmeisters gegen Osasuna kostenlos verfolgen.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auftakt für Xabi Alonso

Damit sorgt DAZN für einen wahren Hammer. Schließlich kann sich nicht jeder Fan ein Abonnement leisten – insbesondere nicht die jüngeren Zuschauer. So bietet der Streaming-Sender jetzt die Möglichkeit, den erfolgreichsten Klub der Welt, Real Madrid, bei seinem Liga-Auftakt zu verfolgen.

Hier mehr News für dich:

Besonders interessant wird das Spiel auch für alle Bundesliga-Fans. Denn mit Xabi Alonso feierte ein echter Erfolgscoach der letzten Jahre mit Bayer Leverkusen sein Liga-Debüt an der Seitenlinie von Real Madrid. Außerdem können die Fans Superstars wie Vinicius Junior, Jude Bellingham oder Kylian Mbappe live zuschauen. Ob DAZN solche Angebote öfter machen wird und die Kooperation mit Eligella noch weitere Spiele beinhaltet, ist noch offen.