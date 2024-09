DAZN: Jetzt ist es offiziell! Streaming-Sender verkündet die Nachricht

Bald geht das Spektakel los! In dieser Saison ist in der Champions League alles anders. Keine Gruppen mehr, nur noch eine große Liga, dafür mindestens acht Spiele pro Verein – die UEFA hat sich Großes einfallen lassen. Davon sollen auch die Übertagungspartner wie DAZN profitieren.

Trotz des neuen Systems der Königsklasse bleibt die Rechte-Situation für Deutschland gleich. DAZN überträgt einen Großteil der Spiele live und exklusiv. Amazon Prime bekommt ebenfalls etwas vom Kuchen ab. Wer welche Partien zeigt, ist jetzt bekannt.

DAZN und Amazon wählen

An der Systematik, nach denen die Verteilung der einzelnen Spiele verläuft, hat sich ebenfalls nichts verändert. Amazon Prime zeigt weiterhin eine Partie am Dienstagabend exklusiv, hat dafür den sogenannten „First Pick“, also darf sich die Partie aussuchen.

Alle anderen Spiele, egal ob Dienstag oder Mittwoch, laufen dagegen bei DAZN. Sowohl als Einzelspiel als auch in Konferenz können Zuschauer das Geschehen der Champions League hier verfolgen. Insgesamt zeigt der Sender 186 von 203 Spielen.

Deutsche Begegnungen stehen fest

Das Auswahlprozedere ist jetzt abgeschlossen – zumindest für die ersten fünf Spieltage. Am Mittwoch verkündete beide Sender das Ergebnis. Besonders interessant sind aus Sicht der deutschen Fans natürlich, welche Spiele der Bundesligisten bei DAZN laufen. Hier findest du die Auflistung:

1. Spieltag, 17. und 18. September:

München – Zagreb

Brügge – Dortmund

Rotterdam – Leverkusen

A. Madrid – Leipzig

2. Spieltag, 1. und 2. Oktober:

Stuttgart – Prag

Leverkusen – AC Mailand

Leipzig – Turin

Aston Villa – Leverkusen

3. Spieltag, 22. und 23. Oktober:

Turin – Stuttgart

Brest – Leverkusen

Barcelona – München

Leipzig – Liverpool

4. Spieltag, 5. und 6. November:

Dortmund – Graz

Glasgow – Leipzig

München – Lissabon

Stuttgart – Bergamo

5. Spieltag, 26. und 27. November:

I. Mailand – Leipzig

Leverkusen – Salzburg

Belgrad – Stuttgart

Zagreb – Dortmund