Rechte-Knall in der Champions League? DAZN-Sorgen werden größer

Der Kampf um die Fußball-Rechte bleibt hart und teuer. In Deutschland etwa gilt seit diesem Sommer eine neue Rechte-Verteilung. DAZN schnappte Sky dabei die Konferenz weg, zeigt aber immer noch weniger Spiele als der Konkurrent.

Das Kronjuwel in der Rechtesammlung DAZNs bleibt daher die Champions League. Beinahe alle Spiele des Wettbewerbs können Abonnenten hier live sehen. Doch mit der im derzeit stattfindenden Neuausschreibung der Königsklassen-Rechte könnte dieses Privileg der Vergangenheit angehören.

DAZN schielt auf bis zu vier Rechtepakete

Der Streamingdienst würde seine Vormachtstellung auf dem deutschen Markt sicherlich gerne halten. Doch das könnte schwierig werden. Noch bis zum 18. November haben interessierte Unternehmen die Chance, sich um Champions-League-Rechte zu bemühen. Und es ist aus Zuschauersicht zu befürchten, dass die TV-Übertragungen aufgesplittet und noch mehr Abos nötig werden!

Wie die „Deutsche Presse-Agentur“ berichtet, gebe es bei der Ausschreibung rund vier große Pakete. Die UEFA wolle dadurch wohl auch gezielt international tätige Streamingdienste wie Netflix, Apple TV oder Disney+ anlocken. Ein Graus für DAZN, das so in ein Wettbieten verstrickt und Rechte verlieren könnte.

Netflix im Poker dabei

Laut „Times“ habe Netflix sogar bereits Interesse an der Übertragung der Champions League geäußert. Konkret könnte es dabei um die weltweite Übertragung des jeweiligen Topspiels eines Spieltages gehen. Wer sich dieses Paket schnappt, darf sich dieses Topspiel sogar aussuchen.

Es steht also einiges auf dem Spiel, gerade auch für DAZN, das sich sicher nur ungern von seinem fast exklusiven Champions-League-Status im deutschsprachigen Raum trennen würde. „Die Champions League ist das Herzstück des europäischen Fußballs und ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots für Fußballfans in Deutschland“, erklärte Deutschland-Chefin Alice Mascia der „Deutschen Presse-Agentur“.

Inwiefern der Streaminganbieter neben Netflix weitere Konkurrenz fürchten muss, bleibt abzuwarten. Bei den anderen Paketen könnte dagegen auch Sky wieder sein Glück probieren. Der Pay-TV-Anbieter hatte die Champions League bei der letzten Rechteausschreibung gänzlich an DAZN verloren, vermittelte aber bereits den Eindruck, wieder etwas vom Kuchen abhaben zu wollen (hier liest du mehr dazu).