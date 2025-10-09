Blicken DAZN und Co. in die Röhre? Streamingdienst macht Jagd auf die Champions-League

Netflix sorgt für neue Schlagzeilen! Der Streaming-Gigant plant offenbar den Einstieg in die UEFA Champions League. Wie die „Times“ berichtet, will Netflix ab der Saison 2027/2028 weltweit Spiele der Königsklasse übertragen. Aktuell haben DAZN und Prime Video in Deutschland die Rechte hierfür. Die Ausschreibung der Fernsehrechte startet in wenigen Wochen, eine Entscheidung für Deutschland wird rund um den Jahreswechsel erwartet.

Das Interesse von Netflix kommt nicht aus dem Nichts. Der Anbieter hat bereits erste Erfolge im Sportbereich gefeiert: Box-Showkämpfe, WWE und einige NFL-Spiele fanden den Weg ins Programm und wurden weltweit gezeigt. Offenbar hat man noch nicht genug – anders ist der Angriff auf die Fußball-Krone nicht zu erklären.

Neue Rechtevergabe: DAZN könnte sich strecken müssen

Um Branchengrößen wie DAZN und Netflix anzulocken, hat die UEFA den Prozess für die Rechtevergabe überarbeitet. Erstmals können Anbieter zentral für mehrere Märkte gleichzeitig bieten, statt nur Länderspezifisches zu erwerben. Das macht die Ausschreibung besonders interessant.

Für Anbieter wie DAZN könnte dies ein Vorteil sein, denn sie hätten theoretisch die Möglichkeit, zentrale Pakete im Gesamtpaket zu sichern. Gleichermaßen bietet es jedoch Netflix oder Prime Video die Chance, ihre Fühler weit in andere Märkte auszustrecken. Besonders spannend: Die UEFA erwägt, erstmals Lizenzverträge für sechs statt der üblichen drei Jahre zu vergeben. Die aktuelle Vertragslaufzeit endet im Sommer 2027, was die Weichenstellung für die kommende Fußball-Dekade beeinflussen wird. Es geht nicht nur um Geld – sondern auch um Reichweite und Einfluss auf den globalen Fußballmarkt.

Netflix will Königsklasse

Allerdings: Netflix scheint sich laut Medienberichten nicht für die kompletten Rechte der Champions League zu interessieren. Stattdessen spekuliert man auf das Paket, das aktuell Prime Video innehat – ein einziges Top-Spiel pro Woche. Es bleibt offen, ob Netflix sich die Freiheit wünscht, von Land zu Land unterschiedlich zu wählen, welches Spiel übertragen wird, oder ob ein globales „Netflix-Spiel“ für alle Fans das Ziel ist.

Das Konzept hat seine Vorteile, doch auch Herausforderungen: Die neuen Pakete sind komplexer, da sowohl TV-Sender als auch Anbieter wie DAZN, Sky oder Prime Video ihre Angebote in den Markt werfen werden. In Deutschland äußerte zuletzt auch Sky Interesse, obwohl Sky Deutschland inzwischen von der Sky-Gruppe getrennt und an RTL verkauft wurde.

Eines ist klar: Der Konkurrenzkampf um die Übertragungsrechte der Königsklasse spitzt sich zu – mit Netflix im Fokus. Ob Netflix den Sprung in den Fußball wirklich wagt und DAZN und Co. in die Röhre blicken werden, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Für Fußballfans steht damit erneut eine spannende Rechtevergabe bevor.