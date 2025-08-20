Großer Jubel vor Bundesliga-Start: DAZN verkündet es selbst

Wenn die neue Bundesliga-Saison 2025/26 laufen wird, werden viele Spiele auch bei DAZN zu sehen sein. Und vor dem Start hat der Sport-Streamingdienst jetzt Hammer-News zu vermelden. Alle Sonder-Werbeflächen rund um die Liveübertragungen der Bundesliga waren bereits vor dem Saisonauftakt ausgebucht.

Besonders die neue Samstags-Konferenz, die DAZN von Sky übernommen hat, erweist sich als echter Umsatztreiber. Die Werbeeinnahmen aus der Konferenz liegen um 80 Prozent höher als jene der Freitags-Spiele der letzten Saison. Allerdings waren auch die Kosten für die Rechte an der Konferenz deutlich höher.

DAZN zieht starke Werbepartner an

DAZN konnte mehrere hochkarätige Werbepartner für die neue Saison gewinnen. So ist der Automobilhersteller Cupra Co-Presenter der Samstags-Konferenz und der Sonntagsspiele. Der Krypto-Broker Bitpanda hat seine Partnerschaft mit DAZN intensiviert und co-präsentiert die Bundesliga-Konferenz.

Zudem fungiert der Sportwettenanbieter Tipico als Co-Presenter der Sonntagsspiele sowie als neuer Titelpartner der Bundesliga-Konferenz. Mit diesen starken Partnern untermauert DAZN seine Rolle als lukrative Werbeplattform im Sportumfeld.

Neue Chancen für Vermarktung

Haruka Gruber, SVP Media Central EU bei DAZN, zeigt sich über die Entwicklungen hoch erfreut: „Die neue Bundesliga-Saison markiert für DAZN nicht nur einen inhaltlichen Meilenstein, sondern auch einen starken Impuls für unsere Vermarktungspartnerschaften. Die Bundesliga-Konferenz hat neue kreative Spielräume eröffnet – und die Resonanz ist eindeutig: Die Nachfrage nach Werbeflächen war so hoch wie nie, die Umsätze steigen deutlich. Dass wir mit der Konferenz über 80 Prozent höhere Werbeerlöse im Vergleich zu den Freitagsspielen der Vorsaison erzielen, zeigt, wie stark dieses Format bei Fans verankert ist – und wie attraktiv es für Marken geworden ist, die im Sportumfeld innovativ kommunizieren wollen.“

Auch Giuseppe Fiordispina, CMO von Cupra Germany, hebt die neue Partnerschaft hervor: „Cupra steht für Emotionalität – das passt perfekt zur Bundesliga und zu unserem Partner DAZN.“ Die Kombination aus emotionalem Spitzensport und moderner Markenkommunikation verstärkt DAZNs Position als attraktiver Partner im Werbemarkt.